НАБУ проводит обыски по делу о незаконной продаже 32 барж Дунайского пароходства

НАБУ и СБУ проводят обыски по делу возможных злоупотреблений, по которым ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (основано Мининфрастуктуры) нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), принадлежащих ЧАО "УДП", которые в дальнейшем вывезли за границу", - сообщает НАБУ.

Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019 года.