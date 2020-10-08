НАБУ проводит обыски по делу о незаконной продаже 32 барж Дунайского пароходства
НАБУ и СБУ проводят обыски по делу возможных злоупотреблений, по которым ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (основано Мининфрастуктуры) нанесен ущерб в особо крупных размерах.
Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.
"Речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), принадлежащих ЧАО "УДП", которые в дальнейшем вывезли за границу", - сообщает НАБУ.
Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019 года.
