Суд отпустил подозреваемого по делу тендера для Микитася топ-менеджера "Энергоатома" под залог в 10 миллионов

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения для первого заместителя гендиректора подразделения НАЭК "Энергоатом" Игоря Орлова в виде залога в размере 9,98 млн грн.

Как сообщает пресс-служба суда, на подозреваемого также возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе воздерживаться от общения с рядом лиц и сдать документы для выезда за границу, передает БизнесЦензор.

Срок действия обязанностей – до 28 ноября включительно.

Как сообщалось, 28 сентября детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-народному депутату Максиму Микитасю и первому заместителю гендиректора обособленного подразделения НАЭК "Энергоатом" Игорю Орлову.

По версии следствия, в 2017 году чиновник обеспечил победу строительной компании Микитася на тендере по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива стоимостью почти 1 млрд грн. Впоследствии затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн. Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

За эту ​​"услугу" семья Орлова бесплатно получила от строительной компании Микитася квартиры в жилых комплексах общей стоимостью 4,4 млн грн.

Напомним, в августе СБУ заявила, что разоблачила руководство корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях при строительстве объектов хранения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Перед этим Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 117 млн грн ООО "СК "Укрбудмонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж", входящие в корпорацию "Укрбуд", за сговор на конкурсе подрядчиков, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и НАЭК "Энергоатом".

Владелицей "СК "Укрбудмонтаж" на время проведения тендера являлась супруга президента "Укрбуда" и экс-депутата Киевсовета от "УДАРА" Максима Микитася Наталья. Ранее директором был нынешний помощник нардепа Микитася – Андрей Якусевич. Сейчас фирма записана на Юрия Грегуля.