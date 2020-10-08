БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Ферросплавные заводы предложили ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию

Украинские производители ферросплавной продукции выступают за введение моратория на повышение тарифов на передачу электроэнергии. Такое предложение озвучил директор по экономике и труду Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) Александр Завгородний в ходе обсуждения увеличения тарифа на передачу Укрэнерго 25 сентября.

Об этом говорится в протоколе обсуждения, который обнародован на сайте Укреэнерго, передает БизнесЦензор.

"Ферросплавные заводы не пользуются никакими льготами при оплате электроэнергии при том, что являются крупнейшими потребителями электроэнергии в металлургии. В связи с этим происходит значительный спад объемов производства предприятий, что приводит к сокращению объемов потребления электроэнергии. Мы предлагаем ввести мораторий на повышение тарифов, пока не возобновится рост потребления электроэнергии в Украине", - сказал Завгородний.

По его словам, Укрэнерго "незаконно пытается второй раз за год поднять тариф" и делает это с нарушением сроков рассмотрения

Олег Качко, член правления Запорожского завода ферросплавов (ЗФЗ), считает, что на сегодня у Укрэнерго нет никаких оснований повышать тариф на передачу.

"Повышение тарифов с 1 августа текущего года уже привело к сокращению производства на ЗФЗ на 60%, а предприятие оказалось на грани рентабельности. В случае нового повышения мы будем рассматривать вопрос остановки предприятия, что в свою очередь приведет к значительному спаду потребления электроэнергии в Украине", - сказал он.

Топ-менеджер также поддержал идею введения моратория на повышение тарифов на передачу электроэнергии до стабилизации ситуации с пандемией в стране.

Павел Литун, главный энергетик Покровского ГОКа, отметил, что очередной рост тарифов Укрэнерго несет в себе большие риски для всей промышленности Украины.

"Для Покровского ГОКа – это реальная угроза остановки предприятия, что в целом приведет к негативным последствиям для страны в целом, например, сокращение отчислений в бюджет", - отметил он.

Литун выступил за мораторий на повышение тарифов на передачу для сохранения бесперебойной работы горно-металлургического комплекса Украины.

Владимир Боднар, заместитель главы правления по экономике и финансам Марганецкого ГОКа, заявил, что в случае остановки ферросплавных предприятий из-за роста тарифов на э/энергию работа Марганецкого ГОКа также будет остановлена.

"Кроме того, наше предприятие является градообразующий, соответственно, его остановка приведет к упадку всего города", - сказал он.

НЗФ, ЗФЗ, Покровский и Маргонецкий ГОКи входят в ферросплавную группу, основными акционерами которой являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

