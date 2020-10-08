Ферросплавные заводы предложили ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию

Украинские производители ферросплавной продукции выступают за введение моратория на повышение тарифов на передачу электроэнергии. Такое предложение озвучил директор по экономике и труду Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) Александр Завгородний в ходе обсуждения увеличения тарифа на передачу Укрэнерго 25 сентября.

Об этом говорится в протоколе обсуждения, который обнародован на сайте Укреэнерго, передает БизнесЦензор.

"Ферросплавные заводы не пользуются никакими льготами при оплате электроэнергии при том, что являются крупнейшими потребителями электроэнергии в металлургии. В связи с этим происходит значительный спад объемов производства предприятий, что приводит к сокращению объемов потребления электроэнергии. Мы предлагаем ввести мораторий на повышение тарифов, пока не возобновится рост потребления электроэнергии в Украине", - сказал Завгородний.

По его словам, Укрэнерго "незаконно пытается второй раз за год поднять тариф" и делает это с нарушением сроков рассмотрения

Олег Качко, член правления Запорожского завода ферросплавов (ЗФЗ), считает, что на сегодня у Укрэнерго нет никаких оснований повышать тариф на передачу.

"Повышение тарифов с 1 августа текущего года уже привело к сокращению производства на ЗФЗ на 60%, а предприятие оказалось на грани рентабельности. В случае нового повышения мы будем рассматривать вопрос остановки предприятия, что в свою очередь приведет к значительному спаду потребления электроэнергии в Украине", - сказал он.

Топ-менеджер также поддержал идею введения моратория на повышение тарифов на передачу электроэнергии до стабилизации ситуации с пандемией в стране.

Павел Литун, главный энергетик Покровского ГОКа, отметил, что очередной рост тарифов Укрэнерго несет в себе большие риски для всей промышленности Украины.

"Для Покровского ГОКа – это реальная угроза остановки предприятия, что в целом приведет к негативным последствиям для страны в целом, например, сокращение отчислений в бюджет", - отметил он.

Литун выступил за мораторий на повышение тарифов на передачу для сохранения бесперебойной работы горно-металлургического комплекса Украины.

Владимир Боднар, заместитель главы правления по экономике и финансам Марганецкого ГОКа, заявил, что в случае остановки ферросплавных предприятий из-за роста тарифов на э/энергию работа Марганецкого ГОКа также будет остановлена.

"Кроме того, наше предприятие является градообразующий, соответственно, его остановка приведет к упадку всего города", - сказал он.

НЗФ, ЗФЗ, Покровский и Маргонецкий ГОКи входят в ферросплавную группу, основными акционерами которой являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.