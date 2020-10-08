Новая угольная компания Ахметова подпишет мировое соглашение с кредиторами на $840 миллионов

Акционеры крупнейшего в Украине производителя коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", покупку которого на минувшей неделе группа "Метинвест" согласовала с Антимонопольным комитетом, утвердили мировое соглашение (Settlement Deel) суммарно на $840 млн.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение принято на годовом общем собрании акционеров 6 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Предмет крупной сделки, в отношении которого принято решение о предоставлении согласия на совершение – Мировое соглашение (Settlement Deed) – является урегулирование дела: консолидированный арбитражный номер 173592, находящегося на рассмотрении Лондонского международного арбитражного суда (London Court of International Arbitration)", – сказано в решении собрания акционеров.

Мировое соглашение с компанией Barlenco Ltd (Кипр, аффилирована с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест") и Itineris Holdings Limited (Британские Виргинские острова) предполагает урегулирование дела на общую сумму $840 млн.

Ранее, 2 сентября, аналогичное решение приняло внеочередное общее собрание акционеров ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод".

В решении отмечалось, что ЧАО "ДМЗ" обязуется в полном объеме выплатить кредиторам сумму в размере $340 млн и оплатить (возместить) ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" сумму в размере $500 млн "в гривне по курсу гривни к доллару США, установленному НБУ на дату выплаты, которую ЧАО "ШУ "Покровское" полностью выплачивает кредиторам в соответствии с условиями мирового соглашения".

Кроме того, сообщалось, что ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод" "Донецксталь" и Energotrading Limited (Гонконг) в августе 2013 года выступили заемщиками синдицированного финансирования $500 млн в виде двух кредитных траншей в $225 млн и $275 млн со сроками погашения три и пять лет.

Ведущими организаторами сделки стали ING Bank N.V. (Нидерланды), "ИНГ Банк Украина", Unicredit Bank AG (Германия), "Укрсоцбанк" (группа Unicredit), VTB Bank (France) SA, VTB Bank (Deutschland) AG, Raiffeisen Bank International AG (Австрия), "Райффайзен Банк Аваль", также East-West United Bank S.A. (Люксембург).

Как сообщалось, АМКУ 1 октября предоставил разрешение материнской компании металлургического холдинга "Метинвест" – нидерландской Metinvest B.V. – на приобретение контроля над девятью предприятиями, входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса.

Напомним, "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского еще в 2018 году приобрел 24,99% акций Шахтоуправления "Покровское" Виктора Нусенкиса за $190 млн.

При этом "Метинвест" получил опцион на приобретение оставшихся 75,01% акций, которые были оформлены на киприские Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинскую Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод".

На те же Altana, Мisandaiko и Мastinto также был оформлен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), получить разрешение АМКУ на его покупку "Метинвест" пытался несколько лет.

Напомним, перед сменой собственника венчурный корпоративный фонд "Глори" под управлением ICU активно скупал долговые обязательства группы "Донецксталь", которая сохранила на подконтрольной Украине территории крупную угольную компанию "Шахтоуправление "Покровское". Фонд ICU собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти $300 млн по текущему курсу с учетом процентов и пени).

При этом часть долгов предприятий группы "Донецксталь" фонд ICU приобрел через ООО "Финансовая компания "Приоритет" Сергея Кия. Кий был нардепом нескольких предыдущих созывов, входил во фракцию Партии регионов. В 2001-2006 годах был помощником президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова.