Начальник Службы автомобильных дорог Винницкой области задержан на взятке в 4,2 миллиона

Начальник Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игорь Алексеев предлагал 4,2 млн грн взятки председателю Винницкой ОГА Сергею Борзову и в результате этого был задержан.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

Взятка должен был решить вопрос о погашении задолженности и выделения бюджетных средств за ранее поставленное медицинское оборудование на коммунальное медицинское учреждение области "База специального медицинского снабжения" перед коммерческими структурами (ООО "Илантанмед" и ЧП "Донмед"), в размере 42 млн грн.

Алексеев был задержан при предоставлении части неправомерной выгоды в размере 200 тыс грн. Перед этим Национальным антикоррупционным бюро Украины было зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Алексеев Игорь Николаевич работал начальником Службы в течение 2014-2016 годов. Был освобожден от должности, получив три выговора за невыполнение служебных обязанностей. В 2019 году был восстановлен в должности по решению Верховного суда Украины. В период в декабре 2019 года по сегодня получил два выговора.