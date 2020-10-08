Новый терминал в аэропорту "Запорожье" могут открыть до конца месяца

Мэр Запорожья Владимир Буряк рассчитывает открыть новый терминал в международном аэропорту "Запорожье" в текущем месяце.

Об этом Буряк написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Достроили мы его в конце прошлого года. Но есть ряд причин, по которым не запустили его в работу. Конечно, свои коррективы в этот процесс внесли пандемия коронавируса и карантин. Сейчас ждем, пока документы пройдут все необходимые согласования, после чего сразу откроем терминал. Надеюсь, это произойдет уже в этом месяце", - сообщил Буряк.

Аэропорт в Запорожье в настоящее время обеспечивает взлет/посадку на двух взлетно-посадочных полосах (искусственная и грунтовая). Расположен в черте города к востоку на расстоянии около 15 км от центральной части Запорожья по Донецкому шоссе.