Великобритания одобрила кредитные гарантии на 2,5 миллиарда фунтов для торговли с Украиной

Экспортно-кредитное агентство (UKEF) британского правительства возобновляет свою работу на украинском рынке с возможностью выдачи кредитных гарантий на сумму до 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Об этом говорится в сообщении британского правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"UKEF восстанавливает покрытие британского экспорта в Украину и теперь может оказать поддержку в 2,5 млрд фунтов стерлингов для стимулирования экспорта Великобритании в страны", – сказано в сообщении.

Отмечается, что позже британский министр по вопросам международной торговли Ранил Джаявардене подпишет Меморандум о взаимопонимании с представителями украинского правительства, в котором будут указаны отрасли, которые смогут получить выгоду от поддержки UKEF, и который поможет увеличить торговлю между двумя странами.

Приоритетными секторами сотрудничества указаны: оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение.

Как сообщалось, Украина и Великобритания подписали Меморандум об усилении сотрудничества между в военной и военно-технической сферах, предусматривающий поставки военной техники и вооружений с привлечением финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов.

что Украина и Великобритания подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.