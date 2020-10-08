БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минздрав закупит 1,4 миллиона доз вакцин против гриппа для медиков, учителей и полицейских

Министерство здравоохранения за бюджетные средства закупит 1,41 млн доз вакцин против гриппа для прививки лиц, относящихся к группам риска.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В условиях пандемии COVID-19, чтобы избежать возможного сочетания этих двух болезней у пациентов, мы постоянно подчеркиваем важность вакцинации от гриппа. Особенно важно это для людей из групп риска. Следовательно, за бюджетные средства предусмотрена закупка 1,41 млн доз вакцин против гриппа для прививки медицинских работников, педагогов, работников полиции и пограничной службы. Известно, какие штаммы гриппа будут циркулировать в нашем полушарии, и соответствующие вакцины уже разработаны и зарегистрированы", – рассказал Ляшко.

В Минздраве подчеркивают, что все имеющиеся вакцины от гриппа прошли преквалификацию ВОЗ и подтвердили свою безопасность. Странами происхождения вакцин являются Франция, Нидерланды и Южная Корея.

вакцина (889) грип (5) карантин (2077) МОЗ (1455) Ляшко Віктор (117) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)
Вообще-то никто не делает прививки от гриппа в разгар сезона. Нужно, чтобы ты был здоров - это непременное условие для применения вакцины.
Вакцины надо было закупать в июне, а ставить в августе.

В общем, очередной прокол. Непрофессионализм - зло.
08.10.2020 20:44 Відповісти

