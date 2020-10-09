В Украине количество заболеваний коронавирусом за сутки приближается к 6 тысячам

В Украине за сутки по состоянию на утро 9 октября зафиксировано 5 804 новых случая заболевания коронавирусом, 89 летальных случаев от этой болезни и 2 417 случаев выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

В общем в Украине зафиксировано 250 538 случаев заболевания коронавирусом, 4 779 летальных исходов от этой болезни, 110 650 случаев выздоровления. Продолжают болеть на коронавирус 135 109 человек.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом обнаружено в Киеве – 26 463, Харьковской области – 23 342, Львовской области – 22 172, Одесской области – 16 107, Черновицкой области – 15 939.

