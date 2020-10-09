На Кипре чаще регистрируются украинские компании по недвижимости, торговле и финансах. ИНФОГРАФИКА
В кипрском реестре среди украинских представителей чаще всего встречаются малые компании из отраслей недвижимости, торговли и финансов.
К таким выводам пришли аналитики YouControl в исследовании бизнес-связей между Украиной и Кипром, передает БизнесЦензор.
Кипр - это одна из юрисдикций, которую часто используют украинские предприниматели и олигархи для регистрации своего бизнеса.
Кипрские компании присутствуют в около 30% украинских юрлиц с иностранными учредителями и является популярным местом среди других юрисдикций.
0,86% обществ с ограниченной ответственностью различных форм участия имеет в учредителях или бенефициарах кипрскую компанию.
В частных акционерных обществах (ЧАО) эта цифра значительно больше - кипрский "след" заметен в каждой пятнадцатой ЧАО, в основном - в сферах тяжелой промышленности, страхования, недвижимости и коммуникаций.
Юристы объясняют присутствие киприотов в акционерных обществах тем, что это - отголоски приватизации еще 90-х годов, и в основном за этими кипрскими компаниями стоят украинские олигархи.
В 90-х в оффшорных юрисдикциях прятались реальные владельцы предприятий, сейчас Кипр - это скорее "окно в Европу".
"Кипрская юрисдикция для бизнеса имеет несколько преимуществ, - рассказывает заместитель исполнительного директора ОО" Центр противодействия коррупции "Елена Щербань. - Во-первых, это исторически низкая налоговая ставка - недавно она была повышена, и сейчас составляет 12,5%, но все равно остается самой низкой в Европе, благодаря чему удобно выводить капитал именно на Кипр. Во-вторых, на Кипре используется английское право, что для структурирования активов является очень удобным и понятным для бизнеса. В-третьих, определенный режим секретности для компаний и их владельцев, а также возможность распределить компании по отраслевому принципу: одна кипрская компания - одна отрасль".
Почти треть компаний в этом списке - малый бизнес с показателями выручки до двух миллионов евро. А вот большой и средний бизнес с доступными показателями занимают лишь шестую часть, распределившись поровну.
"На Кіпрі частіше реєструються українські компанії з нерухомості, торгівлі та фінансів." Кіпр - це одна з юрисдикцій, яку вже надто часто використовують українські підприємці й олігархи для реєстрації свого бізнесу, задля ухилення від оподаткування, втечі від необхідності сплачувати кошти до бюджету України, переховування "темних" капіталів нечесними політиками та олігархами, банальними крадіями коштів в бюджету і в громадян ....(банками, кримінальними "мінялами", конверт центрами, різними "консультантами", тур -фірмами, фірмами-прокладками та кримінальними "авторитетами")
Нині , практично всі олігархи України мають по десятку-другому фірм, зареєстрованих в Офшорах. Уявляєте, українське майно, яке і досі фізично знаходиться в Україні, просто зареєстрували в офшорах!!! І всі обороти цих фірм "пропустили" через офшори - і уникли не лише оподаткування, але й відповідальності перед Україною за несплату їй податків від господарських операцій. Потім - продають, перепродають офшорні фірми з майном в Україні, - а податки з отриманих доходів, - також не сплачують в українську казну. І ВСІ закривають на це свої продажні очі, вуха, душі!
І всі - Олігархи, політики, влада законодавча , виконавча, судова не борються з цим, оправдовують, пояснюючи тим, що в Україні зависокі (руйнівні) податки, що перевірки і хабарництво заїли, що судова влада не захищає чесних бізнесменів, на рекет влади і олігархів і обіцяють з тим боротися... А у внутрішньому тіньовому секторі економіки обертається половина ВВП (рівна легальному), і є нескінченною базою для економіки офшорів. І так обіцяють -уже більше 20 років Незалежності. Але обіцянок не дотримують, мотивуючи тим, що важко, що, на жаль - не вдалося... Мотивуючи, що важко, не підйомно... Я тут розповім - як зробити це легко і швидко...
Альо спочатку - я тут повторити тезу з Нещодавно свого ж посту: - "Існування масштабних оборотів тіньової економіки, трансфертного Ціноутворення, ухиленню від оподаткування, торгівлі людьми, зброєю, наркотиками, фінансування тероризму, масштабних міжнародної и внутрішньої Корупції .... - без офшорів стають практично Неможливо! Тому розвінені країни останнім часом обірають курс самє на ліквідацію офшорів и на запретили ВСІХ транзакцій за їх "посередництво"! "
Що ж слід сделать, щоб ЦІ проблеми пріпініті раз и навсегда в Україні? Пріпініті легко и Надзвичайно Швидко?
1. По-перше. - Прібраті причину "інтересу" до офшорів, тобто знізіті на 25-30 %% всі ставки податків, мит, акцізів и для всех господарюючіх суб'єктів в Україні, резидентів и нерезидентів.
2. Офшори в Українському законодавстві заборонити "як клас"! Заборонити і абсолютно всі транзакції через офшори Вважати їх злочином!.
3. Скасувати (припинити чинність) всі закони Закони України, які приймалися (ратифіковувалися) раніше Україною про уникнення подвійного оподаткування з країнами- офшорами.
4, Зобов'язати всіх господарюючих суб'єктів на протязі 1-2 місяців зробити зворотній крок - перереєструвати всі свої фірми, активи з офшорів - виключно в Україні, повернути власні і корпоративні капітали в Україну, де і сплачувати ВСІ нові, знижені податки . Зі всіх неоподаткованих в Україні активів та транзакцій!
5. У Випадку НЕвиконання олігархами- баригами цієї умови, - все їхнє майно (шляхом реалізації положень цивільного законодавства)... в Україні має бути експропрійованим (без права оскарження) і виставленим на повторну приватизацію. Участь в повторній приватизації згаданими олігархам, та їх родичами з непідтвердженими доходами(несплаченими податками) має бути заборонено законом! В разі порушення і цієї умови., а також в разі першої спроби бувших власників офшорних активів (виконавців транзакцій через офшори) самого факту експропріації їх майна винесеного рішенням цивільного суду - справа передається автоматично і негайно до кримінального суду ... і тоді - тюрма! З повною конфіскацією всього особистого і родинного майна з непідтвердженими доходами, - з яких не були сплачені податки в Україні!
6. Судді, Які "покріють" порушників нового офшорного законодавства, що не підкоряться поважної законодавству в вінесеніх ними ухвали .... так само експропріація ВСЬОГО майна. Але, окрім цього - звільнення з суду, повна Заборона на Юридична діяльність - пожиттєво. відміна права пільговіх пенсій и пільгового терміну виходом НЕ пенсію. Отримуються від бюджету держави (з податків громадян) оплату праці в сто разів вищу, чем пересічні, то й наказание має буті співставнім- тобто, теж в сто разів жорсткішім від наказание пересічних! Если Прийняти Такі закони - Судді враз станут "непідкупнімі законниками"! І таке співвідношення в наказание слід ввести для тих, хто наділеній властью, для всіх "правоохоронців", и тихий "клєрків", Які отримуються з / плату з бюджету! ІНАКШЕ, если Залишити все так, як и є ніні - то економіку України НЕ підняті, життєвий рівень громадян НЕ підвіщіті. Корупцію - НЕ побороти, злочинність - НЕ здолати, сваволю політіків и бариги - НЕ Зупинити! Потрібні НЕ гасла, які не Обіцянки, а конкретні Дії - Прийняти на протязі одного тижня згадані поправки до чинного законодавства. Пере6уваючі на посаді Голова Комітету у Першому скліканні парламенту, скажу: -депутат з очолюваного мною комітету, здатні були такий ОБСЯГИ роботи здійсніті за один день и до обіду!
І Ви думаєте, что нінішня и попередні власти НЕ бачили цього простого и короткого шляху одномоментного припиненням системного руйнування України, причин НЕ Наповнення бюджету и перемоги тіньової економіки за легальним? Бачили, но смороду Самі, та у змові з олігархамі протягувалі закони самє для корісті "офшорніків и тіньовіків" - и Задля навмісного Нанесення збитків державі і "пересічним" ...
Правда, бариги залякують: - тоді розпочнеться громадянська війна. І це БРЕХНЯ! Если силовики хвастаючі, кажуть, что могут и здатні утрімуваті від бунтів 40-мільйонні масі населення по всій Україні, то чому смороду будуть не здатно точкові прідушіті бунти лишь 40-50- тисяч бариг, в руках якіх 90% всієї економіки України и ее доходів ? Та й народ "трішечки поможет". А "сіловіків" в Україні, разом Із ЗСУ - 1 мільйон. Правда, я казав це про сіловіків, но маючі на увазі - НЕ під нінішнім его бандітськім керівніцтвом. Альо це - окреме питання!
Підсумок: нінішнє керівництво Опис такого еволюційного Кроку нізащо НЕ зробить, бо в самого "рильце в пушку"