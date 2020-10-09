На Кипре чаще регистрируются украинские компании по недвижимости, торговле и финансах. ИНФОГРАФИКА

В кипрском реестре среди украинских представителей чаще всего встречаются малые компании из отраслей недвижимости, торговли и финансов.

К таким выводам пришли аналитики YouControl в исследовании бизнес-связей между Украиной и Кипром, передает БизнесЦензор.

Кипр - это одна из юрисдикций, которую часто используют украинские предприниматели и олигархи для регистрации своего бизнеса.

Кипрские компании присутствуют в около 30% украинских юрлиц с иностранными учредителями и является популярным местом среди других юрисдикций.

0,86% обществ с ограниченной ответственностью различных форм участия имеет в учредителях или бенефициарах кипрскую компанию.

В частных акционерных обществах (ЧАО) эта цифра значительно больше - кипрский "след" заметен в каждой пятнадцатой ЧАО, в основном - в сферах тяжелой промышленности, страхования, недвижимости и коммуникаций.

Юристы объясняют присутствие киприотов в акционерных обществах тем, что это - отголоски приватизации еще 90-х годов, и в основном за этими кипрскими компаниями стоят украинские олигархи.

В 90-х в оффшорных юрисдикциях прятались реальные владельцы предприятий, сейчас Кипр - это скорее "окно в Европу".

"Кипрская юрисдикция для бизнеса имеет несколько преимуществ, - рассказывает заместитель исполнительного директора ОО" Центр противодействия коррупции "Елена Щербань. - Во-первых, это исторически низкая налоговая ставка - недавно она была повышена, и сейчас составляет 12,5%, но все равно остается самой низкой в Европе, благодаря чему удобно выводить капитал именно на Кипр. Во-вторых, на Кипре используется английское право, что для структурирования активов является очень удобным и понятным для бизнеса. В-третьих, определенный режим секретности для компаний и их владельцев, а также возможность распределить компании по отраслевому принципу: одна кипрская компания - одна отрасль".

Почти треть компаний в этом списке - малый бизнес с показателями выручки до двух миллионов евро. А вот большой и средний бизнес с доступными показателями занимают лишь шестую часть, распределившись поровну.







