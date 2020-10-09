Медики в 160 больницах до сих пор не получили доплат вопреки требованиям Зеленского

На сегодня остается не решенной проблема с доплатами к заработным платам медицинским работникам за сентябрь, до сих пор не проведены выплаты почти в 160 заведениях в различных областях.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время совещания с регионами по ситуации с COVID-19, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Попрошу министра здравоохранения предоставить информацию, на ее основе правительство будет делать представление на Офис президента для привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих председателей ОГА. Будем ставить вопрос освобождения соответствующих руководителей департаментов здравоохранения. Врачи ждали денег, при том, что они были выделены. НСЗУ подписывала контракты круглосуточно и без выходных. Если люди на местах не хотят работать, будем прибегать к жестким мерам", – заявил Шмыгаль.

Напомним, 28 сентября президент Владимир Зеленский во время совещания требовал, чтобы медики получили повышенные зарплаты до конца месяца.

Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Национальная служба здоровья начала проводить оплаты учреждениям по заключенным договорам для обеспечения доплат медицинским работникам с 25 сентября, а контроль за выплатами возложен лично на министра здравоохранения Максима Степанова.