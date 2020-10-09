Падение валютной выручки от экспорта черных металлов замедлилось до 17%, – Таможенная служба

Металлургические предприятия Украины в январе-сентябре текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $5,74 млрд.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, на черные металлы за этот период пришлось 16,39% общего объема поступлений от экспорта товаров против 18,7% за девять месяцев прошлого года.

В том числе в сентябре поступления от экспорта черных металлов составили $590,98 млн.

В то же время Украина в январе-сентябре текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 21,3% – до $758,79 млн. В сентябре этот показатель составлял $106,44 млн.

Кроме того, Украина в январе-сентябре сократила экспорт металлоизделий на 14,4% – до $677,18 млн. В сентябре их поставлено на $79,97 млн.

За этот период импорт металлоизделий снизился на 24,5% – до $631,27 млн. В сентябре их ввезено на $78,96 млн.

Читайте также: Металлургические предприятия сократили потребление электроэнергии на 6%

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом – до $8,74 млрд. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год.

В то же время Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% – до $1 млрд 251,82 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% – до $1,04 млрд. За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% – до $1,1 млрд.

Напомним, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до $9,94 млрд. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.