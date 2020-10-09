БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Глава "Укрзализныци" просит отменить налоги для компании на 5,7 миллиарда в год

Глава "Укрзализныци" просит отменить налоги для компании на 5,7 миллиарда в год

Отмена отчислений АО "Укрзализныця" земельного налога и платы в Государственный дорожный фонд позволило бы компании сэкономить около $200 млн в год (около 5,7 млрд грн по текущему курсу).

Об этом сообщил глава "Укрзалиныци" Владимир Жмак, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

"Компания платит $150 млн в год за землю, где есть рельсы. Ни одна другая страна не облагает землю под рельсы. Также "Укрзализныця" платит Государственному дорожному фонду акцизный сбор в размере $50 млн, а это деньги, которые используются на ремонт дорог, а не рельсов", – отметил Жмак.

По словам руководителя компании, отменив эти налоги и сократив определенный перечень расходов, "Укрзализныця" может сэкономить до $310 млн.

Напомним, "Укрзализныця" неоднократно призывала Верховную Раду включить земли железнодорожного транспорта (кроме тех, которые облагаются налогом на общих основаниях), в состав земельных участков, не подлежащих налогообложению земельным налогом.

податки (2593) Укрзалізниця (4926) Жмак Володимир (24)
