Расходы на импорт угля упали с начала года на 37%, – Таможенная служба

Украина в январе-сентябре 2020 года импортировала уголь каменный и антрацит (код ТНВЭД 2701) на $1,32 млрд, что на 36,7% меньше, чем в январе-сентябре 2019 года ($2,09 млрд).

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы (ГТС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом из России поступил уголь на $796,22 млн (доля в импорте 60,22%), США – на $400,79 млн (30,31%), Казахстана – на $87,43 млн (6,61%), других стран – на $37,71 млн (2,85%).

В натуральном выражении импорт угля с начла года сократился на 14,9% (на 2,23 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 12,72 млн тонн.

В то же время экспорт украинского угля за девять месяцев 2020 года составил 2,02 тыс. тонн на $0,17 млн, по сравнению с 13,16 тыс. тонн на $0,51 млн в январе-сентябре 2019 года.

В том числе в Польшу уголь был поставлен на $0,16 млн, Молдову – на $0,01 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 1,4% (на 305,33 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 21,08 млн тонн. В стоимостном выражении уголь были импортирован на $2,82 млрд, что на 7,2% меньше, чем в 2018 году ($3,04 млрд).

Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2,76 млрд, а экспортировала – на $775,11 млн, 2012 – на $2,64 млрд и $609,39 млн соответственно, 2013 – на $1,97 млрд и $737,01 млн, 2014 – на $1,77 млрд и $521,02 млн, 2015 – на $1,63 млрд и $53,65 млн, 2016 – на $1,47 млрд и $44,76 млн, 2017 – на $2,74 млрд и $105,49 млн, 2018 – на $3,04 млрд и $8,65 млн.