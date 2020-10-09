Кабмин выделил 100 миллионов на тестирование на коронавирус в частных лабораториях

Кабинет министров выделил 100 млн грн на оплату тестирования на COVID-19 методом ПЦР в частных лабораториях.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в пятницу, 9 октября, с доработкой в однодневный срок.

"Дополнительно выделить лабораторным центрам, которые входят в сферу управления Министерства здравоохранения, бюджетные средства в сумме 100 млн грн на закупку услуг по проведению лабораторных исследований тестирований на COVID-19 методом ПЦР в заведениях здравоохранения, независимо от форм собственности. Этим актом мы добавляем частные лаборатории к процессу тестирования, чтобы это было бесплатно для граждан Украины", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, эти средства будут выделены за счет экономии при закупках средств индивидуальной защиты для медиков.