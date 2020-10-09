БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмин выделил 100 миллионов на тестирование на коронавирус в частных лабораториях

Кабмин выделил 100 миллионов на тестирование на коронавирус в частных лабораториях

Кабинет министров выделил 100 млн грн на оплату тестирования на COVID-19 методом ПЦР в частных лабораториях.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в пятницу, 9 октября, с доработкой в однодневный срок.

"Дополнительно выделить лабораторным центрам, которые входят в сферу управления Министерства здравоохранения, бюджетные средства в сумме 100 млн грн на закупку услуг по проведению лабораторных исследований тестирований на COVID-19 методом ПЦР в заведениях здравоохранения, независимо от форм собственности. Этим актом мы добавляем частные лаборатории к процессу тестирования, чтобы это было бесплатно для граждан Украины", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, эти средства будут выделены за счет экономии при закупках средств индивидуальной защиты для медиков.

Кабмін (7957) карантин (2077) МОЗ (1456) Степанов Максим (184) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)
