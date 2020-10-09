Кабмин уволил главу Службы морского транспорта после двух месяцев работы
Кабинет министров на заседании в пятницу, 9 октября, уволил Сергея Звягинцева с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины (по соглашению сторон).
Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.
В то же врем Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы этого ведомства первого заместителя председателя Госслужбы морского и речного транспорта Андрея Глазкова.
Как сообщалось, Кабмин назначил Сергея Звягинцева председателем Государственной службы морского и речного транспорта 22 июля 2020 года.
Тогда же первым заместителем главы Госслужбы морского и речного транспорта был назначен Андрей Глазков, который до последнего времени занимал должность начальника Черноморского межрегионального управления указанного ведомства.
Оба чиновника были назначены с 23 июля 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.
Кабмин назначил Звягинцева временно исполняющим обязанности председателя Государственной службы морского и речного транспорта еще в феврале. До этого он занимал должность директора департамента государственного надзора и контроля за безопасностью на морском и речном транспорте указанной службы.
