Управление госохраны закупило элитные внедорожники Toyota по 1,3 миллиона за штуку

Управление государственной охраны Украины 6 октября по результатам тендера заказало ООО "Спец-Ком-Сервис" автомобилей на 5,19 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году поставят четыре автомобиля спецназначения СКС-TPR-ВС на базе черного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 4.0 DUAL VVT-I 2020 в. по 1,3 млн грн за штуку.

Автомобили должны иметь бензиновый двигатель Евро 6 на 4 л, автоматическую шестиступенчатую коробку передач, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего хода, системы активной безопасности, двухступенчатую переднюю, боковую и коленную подушки безопасности водителя, переднюю и боковую подушки безопасности переднего пассажира, защитные шторки и тому подобное. Также комплект включает защиту двигателя, ковры, аптечку, трос, перчатки и знак аварийной остановки.

Дополнительно машины оснастят четырьмя проблесковыми маячками, проблесковой фарой и громкоговорящим устройством. Это единственное специализированное оборудование в комплекте.

В салоне самая дешевая комплектация Toyota Land Cruiser Prado 4.0 DUAL VVT-I Comfort без спецоборудования стоит 1,18 млн грн за авто в наличии и 1,27 млн грн – за авто под заказ. Это соответственно на 10% и 2% дешевле тендерной цены со спецоборудованием.

Гарантийный срок эксплуатации автомобилей составляет три года или 100 тыс. км пробега.

Цена сделки всего на 0,2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 5,2 млн грн.

Единственным конкурентом победителя тендера с такими же автомобилями Toyota Land Cruiser Prado было ООО "ВиДи Автострада", которое входит в группу "ВиДи" Виталия Джуринского.

Учредителями "Спец-Ком-Сервис" являются Сергей Калюш из Вишневого и Михаил Городовых с Черкащины. Недавно фирмой руководит Василий Юрьевич Даниляк. Житель Вишневого с такими ФИО до весны 2017 года был начальником штаба оперативного управления Киево-Святошинского ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области, а его жена Валентина Даниляк до лета 2020 года возглавляла Отдел контроля на городском электрическом транспорте и железнодорожном транспорте Управления государственного контроля на наземном транспорте.

До этого с 2011 года "Спец-Ком-Сервис" выиграл тендеров на 1,64 млн грн, преимущественно у полиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы, которые относятся к сфере управления МВД.

В сентябре 2016 года прокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Нацгвардии, которые якобы способствовали победам "Спец-Ком-Сервис" на торгах по закупке техники. С мая 2018 года постановлений по этому делу в судебном реестре не было.

Управление госохраны подчинено президенту и подконтрольно Верховной Раде.