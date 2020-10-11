Глава "Укрпошты" заболел коронавирусом после поездки в Брюссель вместе с Зеленским

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский получил тест, подтвердждаютщий заражение коронавирусом.

Как передает БизнесЦензор, об этом Смелянский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19. … Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушел на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп, насколько это возможно", – написал Смелянский.

"У нас много планов на ближайшее время и даже короновирус их не остановит. Поэтому работаю и сегодня и все встречи, которые назначены на ближайшее время состоятся – я буду работать дистанционно, пока не получу отрицательный тест", – добавил глава компании.

Как сообщалось, 6 октября в Брюсселе Смелянский подписал кредитное соглашение с ЕИБ на сумму 30 млн евро. Подписание документа состоялось во время 22-го саммита Украина-ЕС, где украинскую делегацию возглавлял президент Владимир Зеленский.