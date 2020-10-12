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К 2030 году в ЕС планируют построить 40 ГВт мощностей для получения водорода

К 2030 году в ЕС планируют построить 40 ГВт мощностей для получения водорода

Европейская комиссия обнародовала план развития климатически нейтральной экономики до 2030 года, в которой особая роль отведена водородной энергетике.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии. 

С 2020 по 2024 в ЕС планируют поддерживать установку как минимум 6 ГВт мощностей для производства до одного миллиона тонн возобновляемого водорода.

А с 2025 по 2030 год "водород должен стать неотъемлемой частью интегрированной энергетической системы" и достичь не менее 40 ГВт мощностей.

"Водород может обеспечить энергетические секторы, которые не подходят для электрификации и стать хранилищем для сбалансирования непостоянной энергии возобновляемых источников. Но это может быть достигнуто только согласованными действиями между государственным и частным секторами на уровне ЕС", – отмечается на сайте Еврокомиссии.

Приоритетной задачей является построение мощностей для получения водорода с помощью ветровой и солнечной энергии.

Однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе нужны другие формы водорода с низким содержанием углерода для быстрого сокращения выбросов и поддержки развития рынка.

Уже сейчас технологии позволяют получать водород из природного газа без выбросов углерода, улавливая его в процессе и сохраняя для нужд промышленности. Такой водород классифицируют как "синий" и он пока является дешевле "зеленого" – полученного из воды и чистой энергии путем электролиза.

Єврокомісія (1101) водень (166) водневе пальне (114)


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