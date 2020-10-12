ЕБРР может выделить кредит на 450 миллионов евро на автодорогу Киев-Одесса и кольцевую Львова

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может выделить Украине три транша суммарно на 450 млн евро на реконструкцию автодороги Киев-Одесса и завершение строительства кольцевой объездной дороги Львова.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Утверждение проекта запланировано на 16 декабря 2020 года.

Первый транш в размере до 100 млн евро предназначен для ремонта участка дороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской области, второй транш до 160 млн евро - на финансирование строительства северного участка объездной дороги вокруг Львова. Третий транш в размере до 190 млн евро - под ремонт участков дороги М-05 в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Проект будет осуществлять Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). В рамках этого проекта ЕБРР также будет поддерживать усиление правовой и нормативной реформы, направленные на развитие конкурентоспособного и прозрачного сектора строительства и содержания дорог.

Общая стоимость проекта - 1,147 млрд евро, из них 450 млн евро кредит ЕБРР, 450 млн евро кредит Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и 247 млн евро - средства "Укравтодора".

Как сообщалось, трасса М-05 - один из приоритетных проектов "Укравтодора" на 2020-2022 годы: запланировано ее капитальный ремонт на 350 км в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях и развитие придорожной инфраструктуры, устройство современных площадок отдыха, площадок Weigh-in-Motion и ряд мер безопасности.

Привлечение кредита ЕИБ на 450 млн евро Верховная Рада одобрила в конце августа этого года. За эти средства будут отремонтированы 314 км автодороги Киев - Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также построены 35 км северной объездной дороги Львова, сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в парламенте.