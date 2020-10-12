В Германии создадут одну из крупнейших сетей для транспортировки водорода

До 2030 года в Германии планируют создать сеть для транспортировки водорода длиной 1200 км базе существующего газопровода.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на energie.de.

План создания сети представила Ассоциация газотранспортных операторов Германии (FNB Gas - Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V.).

По информации FNB Gas, около 1100 из запланированных 1200 км водородной транспортной системы будут переоборудованы из бывших газопроводов, перекачивающих природный газ, и только около 100 км необходимо достроить.

Трубопроводная система будет иметь название "H2 Startnetz 2030" ("водородная стартовая сеть"). Она свяжет центры потребления в землях Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония с конкретными проектами по производству "зеленого" водорода в Северной Германии. План включает 31 проект. Кроме того, предусмотрено транспортировки водорода и на юг страны. Объем финансирования составит 660 млн евро.

"H2 Startnetz 2030 – это первый шаг на пути от концепции до реализации национальной водородной сети. В Германии это создаст совершенно новую энергетическую сеть на основе существующей газовой сети, которая позволит таким отраслям промышленности, как сталелитейная или химическая, стать климатически нейтральными", – заявила директор FNB Gas Инга Пош.

Проект H2 Startnetz разработали в рамках обновления официального плана развития газовых сетей Германии на 2020-2030 годы.