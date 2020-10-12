Объем наличных денег вне банков вырос с начала года на 90 миллиардов, – НБУ

Объем наличных средств в обращении вне банков в сентябре увеличился на 1% (на 4,65 млрд грн), с начала года (то есть за три квартала) – на 23,6% (90,7 млрд грн), а за последние 12 месяцев (то есть по сравнению с показателем на 1 октября 2019 года) – на 32,5% (116,6 млрд грн) – до 475,1 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Ранее НБУ пояснял рост наличных денег в обращении ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса и карантинных ограничений, введенных для борьбы с ним.

В частности, после введения карантина наличные дольше задерживается в обращении, поскольку граждане меньше потребляют товаров и услуг, откладывают наличные "на всякий случай".

Кроме того, выросли государственные выплаты для поддержки населения, в том числе пенсионеров, которые в основном предпочитают наличные.

При этом НБУ допускает, что также выросли неофициальные расчеты в тех видах деятельности, работа которых была временно ограничена из-за карантина.