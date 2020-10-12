"Укравтодор" планирует начать ремонт дорог в Зоне отчуждения для туристов

220 километров дорог в 30-километровой Чернобыльской зоне отчуждения будут переданы на баланс Службы автомобильных дорог в Киевской области.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госагентства.

"В этом году на баланс "Укравтодор" было принято несколько важных объектов – в том числе улицы, которые станут объездной Калуша и городов-новостройка в Черноморске. Ключевой принцип – это действительно должны быть объекты государственного значения, которые на этом этапе является крупным финансовым вызовом для власти. В случае с дорогами в Зоне отчуждения – мы планируем их обновление за 2021-2023 годы", – сказал Кубраков.

Глава "Укравтодора" отметил, что после ремонта они будут обслуживать, преимущественно, туристов.

"До трагедии эти дороги были частью международных маршрутов, сейчас они будут обеспечивать, прежде всего, туристические потребности", – отметил Кубраков.

По словам чиновника, вскоре начнется обследование состояния дорог, на его основе и с учетом туристических маршрутов будет составлен план ремонтов.

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По информации Госагентства по управлению зоной отчуждения, с 2015 года и до 2019 года количество туристов в Зоне увеличилось с 8 тыс. до 80 тысяч, из них почти половина – иностранцы.

Чернобыльская зона расположена в Полесском и Ивановском районе Киевской области, добраться туда можно по дороге Р-02 Киев - Иванков - Овруч.