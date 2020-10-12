Предприятие "Укроборонпрома" купило бронеавтомобили у завода Гладковского на 44 миллиона (обновлено)

Госпредприятие "Укроборонсервис" 30 сентября заключило соглашение с ДочП "Автосборочный завод №1" ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" о закупке бронемобилей на 44,49 млн грн (освобождены от НДС).

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 20 ноября поставят шесть бронированных военных автомобилей по 7,42 млн грн за штуку.

Аванс в размере 70% выплатят в течение десяти банковских дней после подписания соглашения, а остальные средства – в течение месяца после поставки. Других деталей в отчете о заключении договора нет.

Государственное предприятие "Укроборонсервис" является дочерним предприятием госкомпании "Укрспецэкспорт" из состава концерна "Укроборонпром". Среди всей остальной продукции оно производит мобильные минометные установки "Барс-8ММК" и машины артиллерийской разведки "Барс-8АР" на базе легкого бронемобиля "Барс-8".

Бронемобиль "Барс-8" на платформе пикапа Dodge Ram производит корпорация "Богдан" в Черкассах совместно с ЗАО "Научно-производственное объединение "Практика" Олега Высоцкого.

Издание Минобороны "АрмияInform" сообщало, что он имеет противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 и находится на вооружении с 2020 года.

Коммерческий директор корпорации "Богдан" Игорь Осадчий в прошлом году оценивал такой бронемобиль в $200-300 тыс., что в настоящее время соответствует 5,67-8,51 млн грн.

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В свою очередь в пресс-службе "Укроборонпрома" заявили, что новых контрактов с группой "Богдан" не подписывалось, а речь идет о закупке, которая была проведена в январе 2019 года в рамках государственного оборонного заказа.

В концерне подчеркивают, что в 2020 году "Укроборонсервис" реанимировал и выполнил указанный контракт. Кроме того, на бронеавтомобили, в соответствии с пожеланиями заказчика, установили оборудование с буквой О1, успешно провели повторные испытания, а себестоимость одного автомобиля удалось снизить на 5,4 млн грн.

По условиям договора, после поставки товара, стороны согласовывают окончательную стоимость продукции – на основании расчетно-калькуляционных материалов о фактических затратах. По результатам выполнения указанного контракта стоимость машин оказалась ниже, чем ожидаемая. 30 сентября этого года стороны заключили дополнительное соглашение, зафиксировали фактическую стоимость одной бронированной машины.

"То есть, "Укроборонсервис" не должен был размещать отчет о дополнительно заключенном соглашение к договору 2019 года в системе "Прозорро" и сделал это исключительно из соображений прозрачности и подотчетности. Таким образом, новая команда "Укроборонпрома" не закупала бронетранспортеры у "компании Гладковского", а лишь выполнила контрактные обязательства предприятия перед заказчиком – Министерством обороны Украины, и требования законодательства о закупках", – пояснили в "Укроборонпроме".

Совладельцем "Богдан Моторс" ранее был экс-президент Петр Порошенко, а сейчас компания принадлежит его бизнес-партнеру Олегу Гладковскому (Свинарчуку), бывшему первому заместителю секретаря СНБОУ.

В прошлом году его сын Игорь Гладковский с друзьями фигурировал в скандале в "Укроборонпроме".