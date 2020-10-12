Оператор ГТС планирует купить за год еще 270 единиц автомобилей и спецтехники

ООО "Оператор ГТС Украины" продолжит программу обновления техники и в ближайший год планирует закупить 272 единицы автотранспортной техники и инженерных машин.

Как сообщает пресс-служба компании, в частности планируется приобрести 122 автомобилей Reno Duster и 61 – Reno Dokker, передает БизнесЦензор.

Кроме того, планируется купить 20 пассажирских автобусов, два вахтовых автомобиля для труднодоступной местности, 4 автолаборатории для электрических измерений, 25 колесных экскаваторов, 5 колесных цепных экскаваторов, 13 гусеничных экскаваторов, 7 автомобильных кранов, 18 бульдозеров, 2 буровые установки и один трубовоз.

Как сообщалось, 31 августа "Оператор ГТС" также закупил 126 автомобилей-пикапов Mitsubishi L200 за 110,95 млн грн.

14 сентября Оператор ГТС купил 20 автобусов и 122 внедорожника Renault на общую сумму 196,84 млн грн.