В Украине за сутки выявили более 5 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 13 октября выявлено 5 133 новых случаев заболевания коронавирусом, зафиксировано 107 смертей от этой болезни и 2 152 случая выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в Украине составляет 270 587, летальных случаев от этой болезни – 5 122, случаев выздоровления – 116 562, продолжают болеть 148 903 человека.

Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено в Киеве – 28 090 (за стуки 397), Харьковской области – 25 625 (за сутки 439), Львовской области – 23 129 (за сутки 341), Одесской области – 17 047 (за сутки 277), Черновицкой области – 16 649 (за сутки 161).

Как сообщал БизнесЦензор, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной болезни (COVID-19), Министерство образования и науки рекомендовало ввести дистанционное обучение в учреждениях высшего, профессионального перед высшим и профессионально-технического образования с 15 октября по 15 ноября.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время, в том числе конгрессов и конференций.

В Украине за сутки по состоянию на утром 12 октября обнаружено 4 420 новых случаев заболевания коронавирусом, 42 летальных случая от этой болезни и 903 случая выздоровления.