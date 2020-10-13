Минцифры начало тестировать обмен электронными счетами между компаниями из Украины и Польши
Министерство цифровой трансформации начало пилотный проект по обмену электронными счетами-фактурами с помощью eDelivery между избранными компаниями из Украины и Польши.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Минцифры сообщает БизнесЦензор.
"Решение eDelivery, представленное Европейской комиссией, устраняет основные недостатки текущего нестандартизированного обмена данными на бумажных носителях, такие как дополнительное финансовое бремя, цепочка задержек и незащищенные данные", - говорится в сообщении.
Компаниями участниками проекта стали "Кернел" и польский Premier Food.
В Украине самая точка доступа Peppol eDelivery была создана, обслуживается и управляется Государственным предприятием "Дія".
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