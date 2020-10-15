"Нафтогаз" предложил выкупить евробонды на $335 миллионов за счет выпуска новых (обновлено)

НАК "Нафтогаз Украины" предложил выкупить все свои еврооблигации с погашением в 2022 году на сумму до $335 млн за счет выпуска новых еврооблигаций, а в случае отсутствия достаточного предложения со стороны их держателей – еще и еврооблигации с погашением в 2024 году, сохраняя общую сумму выкупа $335 млн.

Об этом говорится в сообщении компании Kondor Finance Plc, через которую выпускались евробонды, на Ирландской фондовой бирже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нафтогаз" выступил с офертами и соответствующим выпуском новых облигаций, чтобы продлить срок погашения своего долга. "Нафтогаз" рассчитывает финансировать оферты за счет чистой выручки от выпуска новых облигаций", – сказано в сообщении.

"Нафтогаз" напоминает, что в обращении находятся его еврооблигации-2022 номинальным объемом $335 млн с купоном 7,375% и еврооблигации-2024 номинальным объемом 600 млн евро с купоном 7,125%.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2022 выкупаются по цене 102,875% от номинала, еврооблигации-2024 – по 98,25% от номинала.

Ранний срок приема заявок – до 27 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов – 29 октября, финальная – 13 ноября.

Дилер-менеджером оферты выступает Citigroup Global Markets Limited.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций (LPN) НАК "Нафтогаз Украины", эмитентом которых выступает Kondor Finance plc, ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B (EXP)" с рейтингом возвратности активов (RR) "RR4".

В сообщении Fitch отмечается, что окончательная оценка зависит в том числе от сведений о сумме и сроке обращения еврооблигаций.

"Рейтинг соответствует рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) "Нафтогаза". Ожидается, что поступления от кредита будут использованы "Нафтогазом" для общих корпоративных целей, в том числе для досрочного погашения существующей финансовой задолженности в связи с объявленным "Нафтогазом" тендерным предложением по части еврооблигаций 2022 и 2024 годов", – отмечается в отчете.

Агентство напоминает, что РДЭ "Нафтогаза" приравнивается к РДЭ "Украины" ("B/Стабильный"), отражая сильные связи компании с государством и оценку Fitch автономного кредитного профиля (SCP) компании на уровне "b-".

Как сообщалось, летом 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" разместил пятилетние евробонды на 600 млн евро под 7,125% и трехлетние евробонды на $335 млн под 7,375%.

В ноябре 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" разместил 7-летние еврооблигации на $500 млн с доходностью 7,625%.