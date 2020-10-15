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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине за сутки обнаружено более 5 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки обнаружено более 5 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 15 октября обнаружено 5 062 новых случая заболевания коронавирусом, 73 летальных исхода от этой болезни и 951 случай выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине с начала эпидемии составляет 281 239, летальных случаев – 5 302, случаев выздоровления – 119 650, продолжают болеть 156 287 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 28 957, Харьковской области – 26 913, Львовской области – 23 806, Одесской области – 17 511, Черновицкой области – 17 004.

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