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Минск ответил на указ Зеленского о привлечении IT-специалистов из Беларуси

Минск ответил на указ Зеленского о привлечении IT-специалистов из Беларуси

В Министерство иностранных дел Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, украинскому дипломату вручена нота МИД.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь", который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства", - уточнили в пресс-службе МИД

В МИД подчеркнули, что указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Беларуси.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства также заявили, что принятие вышеупомянутого указа "подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Украиной, а также межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках граждан и о трудовой деятельности и социальной защите граждан Беларуси и Украины, работающих за пределами своих государств".

"В этой связи украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью. Искренне не желая нанести ущерб дружеским связям с украинским народом, белорусская сторона не намерена переходить "красные черты" в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами", - резюмировали в МИД.

Как сообщал БизнесЦензор, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

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Сволочи!!! Наших "крепостных" не отдают!!! Они нам самим нужны!!!
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15.10.2020 10:51 Відповісти
Всіх айтішників на облік, і паспорта забрати, щоб з Білорусії не втікли.
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15.10.2020 12:16 Відповісти
Те що там зараз є і видає себе за владу, не легітимне.
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15.10.2020 12:24 Відповісти
Взагалі то перемовини з терористами ніхто не веде,і ніяких вимог не виконує.
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15.10.2020 15:12 Відповісти
Мозги утекают от Усатого)
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15.10.2020 19:24 Відповісти

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