Зеленский поручил передать 2 миллиона га земли в коммунальную собственность (обновлено)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность.

Об этом Зеленский заявил, выступая на форуме "Земля – народу" в Черниговской области в четверг, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", – сказал президент.

Позднее в четверг указ №449/2020 "О некоторых мерах по ускорению реформ в сфере земельных отношений" был обнародован на сайте главы государства.

Документом Кабмину поручено активизировать деятельность по передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность.

Кроме того, правительство должно проработать вопрос стимулирования оформления территориальными общинами права собственности на переданные земельные участки сельхозназначения.

Также Кабмин должен "предпринять в установленном порядке меры по урегулированию вопроса обеспечения вступления гарантированного права граждан на землю при передаче в коммунальную собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, в отношении которых гражданам предоставлены разрешения на разработку документации по землеустройству".

Указом правительству поручено обеспечить сопровождение законопроектов о финансовой поддержке фермерских хозяйств, совершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, установление прозрачного процесса проведения электронных земельных аукционов, а также предпринять меры по ускорению создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных Украины.

Как сообщалось, по словам главы Госгеокадастра Романа Лещенко, речь идет о передаче громадам 2 млн га земель в коммунальную собственность, после чего в распоряжении ведомства останется 0,75 млн га государственных сельскохозяйственных земель.