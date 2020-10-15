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Новини Земельна реформа
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Зеленский поручил передать 2 миллиона га земли в коммунальную собственность (обновлено)

Зеленский поручил передать 2 миллиона га земли в коммунальную собственность (обновлено)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность.

Об этом Зеленский заявил, выступая на форуме "Земля – народу" в Черниговской области в четверг, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", – сказал президент. 

Позднее в четверг указ №449/2020 "О некоторых мерах по ускорению реформ в сфере земельных отношений" был обнародован на сайте главы государства.

Документом Кабмину поручено активизировать деятельность по передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность.

Кроме того, правительство должно проработать вопрос стимулирования оформления территориальными общинами права собственности на переданные земельные участки сельхозназначения.

Также Кабмин должен "предпринять в установленном порядке меры по урегулированию вопроса обеспечения вступления гарантированного права граждан на землю при передаче в коммунальную собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, в отношении которых гражданам предоставлены разрешения на разработку документации по землеустройству".

Указом правительству поручено обеспечить сопровождение законопроектов о финансовой поддержке фермерских хозяйств, совершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, установление прозрачного процесса проведения электронных земельных аукционов, а также предпринять меры по ускорению создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных Украины.

Как сообщалось, по словам главы Госгеокадастра Романа Лещенко, речь идет о передаче громадам 2 млн га земель в коммунальную собственность, после чего в распоряжении ведомства останется 0,75 млн га государственных сельскохозяйственных земель. 

Зеленський Володимир (2505) земля (862)


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Топ коментарі
+4
Так проще дерибанить.
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15.10.2020 17:44
+4
не выставить на открытый аукион для выгодной, долгосрочной аренды а отдать ЧИНУШАМ, чтоб последние распоряжались на свое усмотрение. тоесть, кто болье откатит, тот получит емлю и как все гос. предприятия, принесут убытки вместо прибыли. НУ, ВОТ ГДЕ ТО ТАК
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15.10.2020 19:02
+2
зе сцкло йде на виліт , випереджаючи графік януковича
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15.10.2020 15:52
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зе сцкло йде на виліт , випереджаючи графік януковича
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15.10.2020 15:52 Відповісти
що не розуміти - кидае своїм васалам та нео-феодарам ще шматок збагачення - землю...- яку успішно за пару років роздеребанять ...
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15.10.2020 16:52 Відповісти
Респект пану президенту и его команде!
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15.10.2020 17:29 Відповісти
Так проще дерибанить.
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15.10.2020 17:44 Відповісти
Вирвав у мене.+++
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15.10.2020 20:08 Відповісти
Зеленский делает все с подвохом и в итоге все получается выгодно не народу, а или олигархам или РФ. И все остальные политики ничем от него не отличаются. Больная система пропускает только своих, тех кого спонсируют олигархи и РФ. Вот и действуют они так! Представителей настоящих народа во власти нет - это больная система, потому то в здоровой системе было бы так, что не было бы во власти представителей олигархов и РФ, а были только представители голосов народа. Что то нужно делать, чтобы систему сделать здоровой! Иначе с больной системой, они будут убивать страну дальше. А нам нужно, чтобы страна стала здоровой. Но чтобы она стала здоровой. Как ее сделать здоровой??? варианты - ввести прямую демократию и на референдумах проголосовать за то, чтобы народ мог и назначение и увольнение власти делать. И если глава СБУ будет не ловить коллаборантов и не арестует олигархов, то тогда народ его сможет уволить. Дать ему время там пару месяцев и будет сразу видно, работает он или нет. Также проголосовать на референдуме, чтобы всю власть можно было не только избирать, а и отзывать. И менять еще ген прокурора народ чтобы мог. Также Министров и важен особенно Министр внутренних дел. Народ должен полностью контролировать власть! Власть в Украине должна не от себячену делать, а она должна представлять голос народа. То бишь народ дает свой голос в пользование депутату с расчетом на то, что тот будет голосовать так, как проголосовал бы избиратель этот. Так уже система начнет становиться здоровее. В Англии есть право у народа отзывать депутата, если тот не представляет интересы избирателя. У нас должно быть также!!!
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15.10.2020 18:31 Відповісти
не выставить на открытый аукион для выгодной, долгосрочной аренды а отдать ЧИНУШАМ, чтоб последние распоряжались на свое усмотрение. тоесть, кто болье откатит, тот получит емлю и как все гос. предприятия, принесут убытки вместо прибыли. НУ, ВОТ ГДЕ ТО ТАК
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15.10.2020 19:02 Відповісти
Застройщики порвали три баяна.
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15.10.2020 19:57 Відповісти
він вже не знає - що зробити...
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15.10.2020 20:20 Відповісти
от це тепер почнеться ЕПІЧНОГО РОЗМІРУ РОЗКРАДАННЯ!!! Розкрадання держ. підприємств в 90-их буде казкою в порівнянні з розкраданням ДЕРЖАВНОЇ ЗЕМЛІ сьогодні!!! після "успішної" приватизації радянських заводів вони майже всі успішно вмерли, а залишки попали в руки 3-5 МЕГА ОЛІГАРХІВ, які паразитують на них до сьогодні! Більше ніж впевнений, що таке ж чекає і державну землю... Через декілька років вся так звана тепер "комунальна" земля опиниться в руках декількох СУПЕР ЗЛОДІЇВ, а прості люди залишаться ні з чим, точно як було після "приватизації" 30 років назад!!!
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15.10.2020 22:10 Відповісти
Ну що сказати---СВОЛОТА !!!
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15.10.2020 23:36 Відповісти
С ОТКАТОВ 40% БЕРУТ, А С ЗЕМЛИ НАРОДУ 3% !!! ПОЛУЧИТЕ ВЫ ПО ЗАСЛУГАМ !!!
БУДУТ ВАШИ ДЕТИ БЕДНЫЕ !!!
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16.10.2020 00:10 Відповісти
Не Землю надо передавать в коммунальную собсивенность и потом по партийной линии деребанить,а податки, а Землю надо передавать населению, что бы на ней работало и жило, а не по 10 тыс. в одни руки или агроходингам,только надо условия создавать: закон о кооперативах, кредиты рыночные, а не коррупционные от котрых банки и государство банкротится, а банкиры с олигархами и власть жируют.
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16.10.2020 03:42 Відповісти

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