После передачи земель местным властям у Госгеокадастра останется всего 750 тысяч га (обновлено)

Органы местного самоуправления в результате передачи земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность получат более 2 млн га земель, из которых 1 млн га свободных земель.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил в ходе форума "Земля - народу", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент подписал указ, согласно которому с 26 октября этого года все без исключения новосозданные громады получат землю в коммунальную собственность с возможностью планировать бюджетные поступления от землепользования и эффективное их использование. В результате передачи земельных участков органы местного самоуправления получат более 2 млн га земель из которых 1 млн га свободных земель", – сказал Петрашко.

В свою очередь глава Госгеокадастра Роман Лещенко уточнил, что после передачи громадам 2 млн га земель в коммунальную собственность в распоряжении ведомства останется 0,75 млн га государственных сельскохозяйственных земель.

"В Украине 10,4 млн га земли государственной формы собственности сельскохозяйственного назначения не существует... 1,7 млн га земель государственной формы собственности были переданы в коммунальную в 2018-2019 годах, и сегодня, подписав исторический указ, мы передаем более 2 млн га земли громадам…Согласно данным Государственного земельного кадастра, после передачи более 2 млн га земли в Украине непосредственно в Госгеокадастре остается 750 тыс. га земель государственной формы собственности сельскохозяйственного назначения", – рассказал Лещенко.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в четверг подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность.