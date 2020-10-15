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Российские компании просят власти отказаться от запрета железнодорожных колес из Украины

Российские компании просят власти отказаться от запрета железнодорожных колес из Украины

Российские вагонные операторы призвали вице-премьера РФ Андрея Белоусова не ограничивать импорт железнодорожных колес из Украины.

С соответствующим письмом к российскому правительству обратился Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ; в союз входят "Нефтетранссервис", "Русагротранс", Федеральная грузовая компания, "Трансконтейнер", Первая грузовая компания и другие), передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Письмо направлено в преддверии совещания насчет цен на железнодорожные колеса, которое, как утверждает источник агентства в одном из операторов, Андрей Белоусов проведет с участниками рынка 14 октября.

Согласно письму СОЖТ, рынок производства колес в России представляет собой "олигополию с двумя крупнейшими производителями – Evraz Романа Абрамовича и партнеров и Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых, – занимающими более 80% рынка, которые даже при снижении спроса продолжают диктовать ценовые условия".

Ранее российские СМИ сообщили, что Минтранс РФ предложил запретить импорт украинских железнодорожных колес и решение об этом может быть принято до конца года.

При этом до 21 января 2021 года украинские колеса облагаются антидемпинговой пошлиной в размере 34,22% от их стоимости, введенной Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

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залізниця (825) росія (14164) вагони (659) ембарго (142)


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...железнодорожные колеса можно...но, только в обмен на битум для украинских дорог.
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15.10.2020 20:41 Відповісти
Ага а потім на цих колесах поїдуть потяги в ОРДЛО з танками і ************. А тобі Бітум в табаці
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15.10.2020 20:51 Відповісти
Схоже трубопрокатним заводам в РФії гплик
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15.10.2020 20:53 Відповісти
Пинчук+Мертвечук.
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15.10.2020 20:53 Відповісти

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