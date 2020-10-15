Российские компании просят власти отказаться от запрета железнодорожных колес из Украины

Российские вагонные операторы призвали вице-премьера РФ Андрея Белоусова не ограничивать импорт железнодорожных колес из Украины.

С соответствующим письмом к российскому правительству обратился Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ; в союз входят "Нефтетранссервис", "Русагротранс", Федеральная грузовая компания, "Трансконтейнер", Первая грузовая компания и другие), передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Письмо направлено в преддверии совещания насчет цен на железнодорожные колеса, которое, как утверждает источник агентства в одном из операторов, Андрей Белоусов проведет с участниками рынка 14 октября.

Согласно письму СОЖТ, рынок производства колес в России представляет собой "олигополию с двумя крупнейшими производителями – Evraz Романа Абрамовича и партнеров и Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых, – занимающими более 80% рынка, которые даже при снижении спроса продолжают диктовать ценовые условия".

Ранее российские СМИ сообщили, что Минтранс РФ предложил запретить импорт украинских железнодорожных колес и решение об этом может быть принято до конца года.

При этом до 21 января 2021 года украинские колеса облагаются антидемпинговой пошлиной в размере 34,22% от их стоимости, введенной Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).