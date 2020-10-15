Начало отопительного сезона в 45 городах под угрозой из-за долгов, – "Нафтогаз"

Задолженность 63 производителей тепла за газ угрожает своевременному началу отопительного сезона в 45 населенных пунктах.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

"Самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия ТКЭ Луганской области – 56%, Днепропетровской области – 71%, Кировоградской области – 81%, Ивано-Франковской области – 82%, Донецкой области – 86%", – сказано в сообщении.

В том числе крупнейшие долги за газ накопили: поставщик отопления в городе Счастье "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова (605,98 млн грн), ООО "Нефтегазодобывающая компания ДВ" в Чугуеве (187,67 млн грн), КП "Теплосети КГС" в Каменском (136,53 млн грн) и КП "Павлоградтеплоэнерго" (133,5 млн грн).

При этом "Нафтогаз" отмечает, что что на протяжении последней недели 10 предприятий ТКЭ рассчитались с критичными долгами.

Однако в целом по состоянию на 13 октября суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за газ, использованный для производства тепла, составляет приблизительно 36,1 млрд грн, из них за 2020 год – 6,7 млрд грн. За прошлую неделю задолженность увеличилась на 111 млн грн (0,3%).

Как сообщалось, по данным НАК "Нафтогаз Украины", под угрозой ограничения поставок газа неделю назад из-за долгов находились предприятия ТКЭ в 50 населенных пунктах.