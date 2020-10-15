"Укравтодор" решил расторгнуть контракт с китайской компанией на ремонт участка трассы Киев - Чоп

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") инициировало расторжение контракта с китайской компанией Sinohydro Corporation Limited из-за нарушения условий контракта и низких темпов работ.

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", Sinohydro работает на дороге М-06 м ноября 2017 года и по контракту обязана была реконструировать 22 км дороги до июня 2020 года, передает БизнесЦензор.

Реконструкция проводится в рамках проекта "Укравтодора", Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – "Панъевропейские коридоры"/ Европейские дороги Украины II".

"Расторжение происходит на основании общих условий контракта, в частности: подрядчик не продлил срок действия обеспечения исполнения контракта; подрядчик не придерживается обещаний о необходимости исправления результатов работ; подрядчик без разумных объяснений не продлевает работы в соответствии с условиями контракта", – сказано в сообщении.

Среди конкретных примеров рабочего брака в "Укравтодоре" приводят случай разрушения цементобетонного покрытия.

"По заключению компании технадзора IRD ENGINEERING S.R.L., разрушения возникли вследствие несоблюдения подрядчиком методологии проведения строительных работ. Технадзор также обнаружил и другие нарушения, касающиеся устройства асфальтобетонного покрытия и возведения искусственных сооружений", – отмечается в сообщении.

В "Укравтодоре" также сообщили, что в соответствии с последней программой работ (от 25 мая 2020 года), по состоянию на начало октября процент выполнения строительных работ подрядчиком должен составить около 80%. Фактическое выполнение – 49,17%, при этом, из них большая часть содержит серьезные замечания по качеству исполнения.

🛠 Укравтодор ініціював розірвання контракту з компанією, яка працює на обході Житомира З листопада 2017 року на дорозі... Опубліковано Укравтодор Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Как сообщалось, "Укравтодор" и китайская компания Sinohydro Corporation подписали договор о реконструкции участка дороги М-06 "Киев - Чоп" – Северной объездной дороги города Житомир в ноябре 2017 года.

Проектом предусмотрена реконструкция дороги и доведение ее до технической категории I-б. Длина участка составляет 22,3 км. После реконструкции дорога будет иметь четыре полосы движения с проезжей частью 2х7,5м.

Также проект предусматривает строительство и реконструкцию 4 транспортных развязок в разных уровнях, реконструкцию 3 существующих путепроводов через железную дорогу, реконструкцию существующего моста через реку Каменка, строительство 2 пешеходных мостов, обустройство освещения и современных средств по обеспечению безопасности движения.