Итоги недели: Новый год на карантине, частный спиртзавод и проблема с бюджетом

Главные новость экономики за неделю 12 - 16 октября.

ФИНАНСЫ

Нацбанк отрицает планы по увольнению Рожковой и Сологуба

Глава Национального банка Кирилл Шевченко не вносил представления в Совет НБУ об увольнении своих заместителей Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, заявили в пресс-службе центробанка в ответ на сообщения СМИ, что их могли уволить на заседании Совета 16 октября, которое было впоследствии отменено.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей..

Бюджетный комитет Рады сорвал сроки рассмотрения госбюджета на 2021 год

Комитет по вопросам бюджета не смог провести запланированное на 16 октября заседание для рассмотрения поправок в закон о госбюджете на 2021 год, что ставит под сомнение возможность его приятия в первом чтении 20 октября. Согласно регламенту, бюджетный комитет должен был рассмотреть бюджет до 15 октября.

Минфин продолжил повышать ставки по гривневым облигациям

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 6 млрд грн, значительно повысив ставки по двухлетним ценным бумагам в гривне.

Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке до минимума

Национальный банк сократил продажу валюты на межбанке за неделю до $1 млн, по сравнению с $8,7 млн неделей ранее. Тем временем курс гривни за неделю снизился с 28,21 грн/$ до 28,365 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу, 16 октября.

"Нафтогаз" предложил выкупить евробонды на $335 миллионов за счет выпуска новых

НАК "Нафтогаз Украины" предложил выкупить все свои еврооблигации с погашением в 2022 году на сумму до $335 млн за счет выпуска новых еврооблигаций. Агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску новых евробондов "Нафтогаза" рейтинг "B (EXP)".

Тигипко подал документы на согласование покупки "Проминвестбанка"

Национальный банк получил от кипрской компании Luregio Limited Сергея Тигипко пакет документов для согласования покупки "Проминвестбанка". По словам самого бизнесмена, после согласования сделки рабочие активы "Проминвестбанка" переведут в "Таскомбанк".

Коломойский оспаривает в суде право "Ощадбанка" на $1,3 миллиарда российских активов

Связанная с олигархом компания пытается оспорить в Верховном Суде право "Ощадбанка" на взыскание с РФ $1,3 млрд по решению международного арбитража за экспроприацию активов банка в Крыму. Таким образом, Коломойский пытается убрать конкурента в охоте на российские активы в Украине.

МАКРОЭКОНОМИКА

МВФ улучшил экономический прогноз для Украины

МВФ улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2% с 8,2% в июньском прогнозе. Также повышены ожидания роста украинской экономики в следующем году – с 1,1% до 3% c дальнейшим ускорением до 4% в 2025 году.

Падение ВВП Украины замедлилось до 5,8%, – Минэкономики

Министерство развития экономики оценивает падение ВВП Украины по итогам января-августа 2020 года в 5,8%, тогда как по итогам первых семи месяцев Минэкономики оценивало падение экономики в 6,2%.

ВЛАСТЬ

Кабмин продлил карантин до конца года, ужесточив введение "красной зоны"

Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца 2020 года, ужесточив условия отнесения населенных пунктов к "красной зоне". В частности, теперь в "красную" зону будут вноситься регионы с уровнем заболеваемости больше 320 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

После этого Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября. В "красную" зону в том числе вошли Харьков, Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Киев пока что остается в "оранжевой" зоне.

Зеленский решил провести общенациональный опрос в день выборов

Президент Владимир Зеленский объявил о проведении опроса 25 октября во время местных выборов. Кто его будет организовывать, финансировать проведение и подсчитывать результаты, пока неизвестно.

На него будут вынесены вопросы о введении пожизненного наказания за коррупцию, создании свободной экономической зоны на Донбассе, сокращении количества народных депутатов, легализации каннабиса и о гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Кабмин выделил министерству Авакова еще 2 миллиарда из Фонда борьбы с СOVID-19

Кабинет министров одобрил выделение еще 2 млрд грн из Фонда по борьбе с распространением СOVID-19 на доплаты сотрудникам ведомств из структуры МВД. В июне из Фонда для МВД уже было выделено 2,25 млрд грн, однако в министерстве пояснили, что эти средства уже потрачены.

Зеленский поручил передать 2 миллиона га земли в коммунальную собственность

Президент подписал указ, которым поручил Кабмину ускорить передачу 2 млн га земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность. По данным Госгеокадастра, после этого в распоряжении ведомства останется всего 0,75 млн га государственных сельскохозяйственных земель.

Зеленский подписал закон о продаже лекарств через интернет

Закон позволяет компаниям, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять электронную торговлю такими средствами, а также организовывать их доставку конечным потребителям.

Зеленский подписал закон о моратории на банкротство бюджетных учреждений

Законом запрещается открывать производства по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.

Кабмин назначил нового руководителя Госпродпотребслужбы

Кабинет министров назначил главой Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владиславу Магалецкую (Рутицкую). В 2014-2016 годах она занимала должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия.

Зеленский назначил новую главу Черниговской области

Владимир Зеленский назначил главой Черниговской ОГА экс-заместителя руководителя Офиса президента Анну Коваленко, уволив с этой должности Андрея Прокопенко, подавшего в отставку из-за невозможности влиять на кадровую политику. Как оказалось, Коваленко – жена Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Зеленский назначил уполномоченным АМКУ выходца из СБУ

Президент назначил Богдана Горобца государственным уполномоченным Антимонопольного комитета. До последнего времени он работал в Главном управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Нобелевскую премию по экономике вручили за исследование теории аукционов

Лауреатами премии Банка Швеции в память Альфреда Нобеля по экономическим наукам в этом году стали Пол Милгром и Роберт Уилсон с формулировкой "за усовершенствование в теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

ЭНЕРГЕТИКА

Кличко объявил о начале отопительного сезона в Киеве

В пятницу, 16 октября, Киев начал отопительный сезон, заявил мэр Виталий Кличко. На запуск отопительной системы нужно около недели, тогда как на следующей неделе ожидается похолодание, ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла.

В то же время, по данным НАК "Нафтогаз Украины", задолженность 63 производителей тепла за газ угрожает началу отопительного сезона в 45 населенных пунктах. При этом крупнейший долг – у поставщика отопления в городе Счастье "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова (605,98 млн грн).

Тарифы облэнерго вырастут на 25% после введения RAB, – член НКРЭКУ

Тарифы на распределение электроэнергии после введения RAB-регулирования для операторов систем распределения в среднем вырастут на 25% с 1 января 2021 года, сообщила член НКРЭКУ Ольга Бабий. Этот также увеличит нагрузку на "Энергоатом" через механизм ПСО примерно на 5 млрд грн.

"Энергоатом" подписал меморандум об использовании АЭС для майнинга криптовалют

НАЭК "Энергоатом" и компания Bitfury подписали Меморандум, предполагающий создание дата-центров на территориях АЭС Украины с общим энергопотреблением до 2 ГВт. Bitfury – крупнейший за пределами Китая промышленный майнер "Биткойна".

Польская PGNіG готовится участвовать в приватизации в Украине

Польский концерн PGNіG заключил соглашение c Фондом госимущества Украины о конфиденциальности, которое позволяет компании получить доступ к информации об украинских госпредприятиях, выставленных на приватизацию.

PGNіG также подписала инвестиционное соглашение с группой компаний ЭРУ по анонсированному ранее проекту о совместной добыче газа во Львовской области вблизи польской границы. При этом сроки начала работ по проекту сдвинулись на 2021 год.

Член набсовета Хохштайн уходит из "Нафтогаза" из-за "саботажа коррумпированных сил"

Американский экс-дипломат Амос Хохштайн объявил об уходе из набсовета НАК "Нафтогаз Украины", пояснив такое решение "нарастающим саботажем реформ со стороны коррумпированных сил".

ТРАНСПОРТ

Россия разрешила экспортировать в Украину битум для ремонта дорог

Российские власти сняли запрет на экспорт в Украину смазочных масел и ряда разновидностей битума, используемого при ремонте и строительстве дорог. До этого основным поставщиком битума в Украину была Беларусь.

"Укравтодор" решил расторгнуть контракт с китайской компанией на ремонт участка трассы Киев - Чоп

"Укравтодор" инициировал расторжение контракта с китайской компанией Sinohydro Corporation Limited из-за нарушения условий контракта и низких темпов работ. Компания проводит ремонт на дороге М-06 с ноября 2017 года и должна была завершит работы на 22 км дороги до июня 2020 года.

КОРПОРАЦИИ

Акционеры Nemiroff купили первый завод "Укрспирта"

Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" без конкуренции был продан на аукционе за 55,08 млн грн ООО "ЛВН Лимитед" владельцев крупного производителя алкоголя Nemiroff. Других претендентов на покупку завода не нашлось.

Застройщик Петровский покупает Краматорскую ТЭЦ

Антимонопольный комитет рассматривает заявку компании днепровского бизнесмена Александра Петровского, которого в СМИ называют авторитетным бизнесменом по прозвищу "Нарик", на покупку "Краматорсктеплоэнерго".

Новинский оформляет собственность на долю Григоришина в "Харьковоблэнерго"

Кипрская компания Вадима Новинского подала заявку в АМКУ на согласование приобретения более 25% в АО "Харьковоблэнерго" и АО "Харьковэнергосбыт". Речь идет о доле бизнесмена Константина Григоришина, который в 2017 году проиграл Новинскому и партнерам спор в Великобритании на $300 млн.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Глава скандального Окружного админсуда Киева отменил подозрение себе через суд

Судья Печерского райсуда Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку из-за якобы ненадлежащего его вручения.

НАБУ подозревает Павла Вовка в создании преступной организации, которая принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

Венедиктова отказалась возобновить расследование дела "Роттердам+",

Генпрокурор Ирина Венедиктова отказалась отменить закрытие производства в деле так называемой формулы "Роттердам плюс" в ответ на обращение НАБУ. Сейчас закрытие дела оспаривается в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

СБУ пришла с обысками на заправки сети "БРСМ-Нафта"

Служба безопасности Украины провела обыски на объектах автозаправочных станций "БРСМ-Нафта". В СБУ подчеркнули, что обыски не связаны с расследованием о причастности "БРСМ-Нафты" к незаконному финансированию партии проживающего в Испании блогера Анатолия Шария. Однако о других причинах обысков так и не сообщили.