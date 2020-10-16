В Украине за сутки обнаружили почти 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В Украине за сутки по состоянию на утро 16 октября обнаружено 5 992 новых случаев заражения коронавирусом, 106 смертей от этой болезни и 2 269 случаев выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине составляет 287 231, общее количество смертей от коронавируса – 5 408, случаев выздоровления – 121 919, продолжают болеть – 159 904 человека.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 29 412, Харьковской области – 27 457, Львовской области – 24 171, Одесской области – 18 013, Черновицкой области – 17 203.

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