Украина и ЕС подписали соглашения о финансировании проектов в области возобновляемой энергии

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и еврокомиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Оливер Варгеи подписали соглашение о финансировании мероприятия "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине" на сумму €10 млн.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на информационно-аналитический портал "Энергореформа".

Соглашение предусматривает разработку и реализацию политики и мер, которые будут эффективно поддерживать переход к климатически нейтральным, чистым, ресурсоэффективным и безопасным энергоснабжению и потреблению.

Помощь будет предоставлена для развития мелкомасштабных проектов в области возобновляемой энергии, предоставления консультаций относительно оптимальных решений для экономически эффективной поставки тепла и горячей воды в муниципалитетах, разработки планов городской мобильности и т.д.

Также этим Соглашением предусмотрено создание совместного ресурсного центра по вопросам климатических инноваций между Украиной и ЕС и реализация "зеленых" мероприятий в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексея Рябчина, Украина имеет огромный потенциал по "зеленым" инновациям, но компании, представленные в этом направлении, часто демонстрируют недостаточную институциональную способность работать с грантами, добиваться поддержки проектов.

"И вот именно этот 10-миллионный проект создаст инновационный центр, который, в том числе, будет помогать повышать способность украинских институций работать с грантами. Цель его запуска – идентифицировать проблему и найти ее решение", – разъяснил Рябчин задачи будущего проекта.