Депутаты обжаловали решение Кабмина о создании табачного монополиста в КСУ

В Конституционный Суд поступило представление 46 народных депутатов относительно конституционности создания Национального оператора на рынке табачных изделий.

Как сообщает пресс-служба КСУ, депутаты просят проверить на соответствие Конституции постановление Кабмина "О реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" №840 от 9 сентября, передает БизнесЦензор.

"Вышеуказанным постановлением утвержден порядок реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий", – отмечается в сообщении.

Авторы представления считают, что оспариваемый акт не соответствует части четвертой статьи 13, частям первой и третьей статьи 42, части первой статьи 64 Конституции.

Среди авторов обращения – Игорь Палица и ряд других близких к Игорю Коломойскому депутатов. В целом среди подписантов большинство депутатов представляет партию "Слуга народа".

Читайте также: Депутат от "Оппоблока" и сосед Медведчука оказался совладельцем табачного монополиста "Тэдис". ВИДЕО

Как сообщалось, ранее Кабинет министров обнародовал решение от 9 сентября о создании "Национального оператора на рынке табачных изделий", большинству требований к которому отвечает только табачный монополист "Тэдис Украина". Крупнейшие производители сигарет заявляют, что такое решение стало для них сюрпризом.

Напомним, в 2016 году Антимонопольный комитет Украины признал, что с 2013 года "Тэдис Украина" (ранее называлось "Мегаполис Украина) стало единственным покупателем сигарет у основных производителей, заняв монопольное положение на рынке дистрибуции сигарет с долей более 99%. За злоупотребление монопольным положением на фирму был наложен в размере 431 млн грн.

В октябре 2019 года АМКУ принял решение, которым признал, что крупнейшие табачные компании-производители и их монопольный оптовый дистрибьютор "Тедис Украина" образовали картель, и наложил на всех штраф в общем размере 6,5 млрд грн. Сейчас компании пытаются оспорить его в суде, а в ответ АМКУ начал процесс взыскания наложенных штрафных санкций, ему удалось наложить арест на счета "Тэдиса".

ООО "Тэдис Украина" зарегистрировано в четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Ебромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед". Бенефициарными владельцами выступают одесский бизнесмен Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.