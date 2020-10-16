Переговоры о свободной торговлей с Турцией находятся на финишной прямой, – Зеленский

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией будет подписано в ближайшее время, хотя переговорный процесс в рамках его подготовки продвигается непросто.

Об этом президент Владимир Зеленский заяивл в интервью турецкому информационному агентству Demirören, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Переговоры о таких соглашениях могут быть простыми только с теми странами, чей рынок ничего не значит. Турция и Украина совершенно другие. Наш общий экономический потенциал – огромен. А значит, есть очень много нюансов, которые должны быть согласованы, и это требует времени. Однако мы уже находимся на финишной прямой. Надеюсь, что соглашение будет подписано в кратчайшие сроки", – сказал Зеленский.

"Всего через три года Турция вместе с друзьями будет отмечать 100-летие создания Республики. Нам хотелось бы подойти к этому празднику, имея гораздо больший багаж экономических контактов. Скорейшее подписание Соглашения о свободной торговле существенно поможет нам в достижении этой цели", – добавил президент.

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Как сообщалось, в сентябре заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Тарас Качка заявлял, что Украина и Турция перезагрузили переговорный процесс по соглашению о свободной торговле и договорились разработать новые предложения, полностью обновив текст в части, касающейся тарифных обязательств.

По его словам, текст документа полностью обновился, в частности, в части, касающейся тарифных обязательств.

Ранее о перезагрузке переговорного процесса говорил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко по итогам телефонного разговора с министром торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан. Тогда стороны договорились, что одним из вариантов урегулирования ситуации является совместная выработка оптимальной тарифной предложения и заключения Соглашения о свободной торговле.