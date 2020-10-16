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Авиакомпания Windrose открыла два новых рейса из Киева Сербию и Северную Македонию

Авиакомпания Windrose открыла два новых рейса из Киева Сербию и Северную Македонию

Авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) открыла продажу билетов на рейсы из киевского аэропорта "Борисполь" в Сербию и Северную Македонию.

С 6 декабря авиакомпания планирует начать полеты в Скопье, а с 7 декабря – в Белград, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Оба маршрута Windrose будет обслуживать два раза в неделю на региональных 48-местных самолетах Embraer 145.

Из Киева в Скопье авиакомпания планирует летать по четвергам и воскресеньям, из Киева в Белград – по понедельникам и пятницам. Время в пути составит около 2 часов.

По данным консульской службы МИД Украины, сейчас и Сербия, и Северная Македония разрешают въезд граждан Украины в том числе с целью туризма.

Как сообщалось, ранее "Роза Ветров" анонсировала запуск с 24 октября прямых рейсов Киев-Любляна. Однако через несколько дней авиакомпания отсрочила запуск этого маршрута на неопределенный срок после того, как словенская полиция разъяснила условия въезда в страну для граждан Украины. Из разъяснения следует, что въезд с целью туризма по-прежнему запрещен.

Автор: 

авіація (2234) Македонія (23) Сербія (68) авіасполучення (2492) Windrose (33)


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