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LG начнет блокировать услуги Smart TV на нелегальных телевизорах в Украине

LG начнет блокировать услуги Smart TV на нелегальных телевизорах в Украине

Компания LG заявила, что начнет блокировать услуги Smart TV на несертифицированных телевизорах, в том числе в Украине и странах постсоветского пространства.

Информацию о блокировке смарт-функций на "серой" технике подтвердили в представительстве компании LG в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание ain.ua. 

В частности, компания подготовила обновление встроенного программного обеспечения телевизоров LG. Однако с его автоматической установкой на несертифицированные устройства, услуги Smart TV "могут быть полностью недоступны или существенно ограничены".

По словам представителей компании в Украине, это коснется моделей телевизоров 2020 года выпуска. Речь идет только об отключении конкретных цифровых сервисов и приложений. Телевизор продолжит работать на передачу ТВ-сигнала.

Планируется, что изменения вступят в силу, начиная с 16 ноября, когда LG начнет масштабное обновление прошивки.

При этом в компании уточнили, что график "может быть изменен в зависимости от обстоятельств компании, а сведения об обновлении могут отличаться в зависимости от модели и страны".

Напомним, в феврале 2020 года, "серые" телевизоры в Украине начала блокировать компания Samsung.

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цифрове телебачення (23) телебачення (404) LG Electronics (12)


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вот объяснит кто-нибудь этот непонятный бардак в мире - украинскому правительству вместе с таможней, полицией и налоговой на....ть на контрабанду, раз она спокойно продается в Украине. Им нас...ть на то, что об этом знает весь мир! Какая-то компания из Северной Кореи, теряя свои продажи в Украине - кто же теперь купит телек дороже законный или серый, но без смарт-тв - пытается бороться с контрабасом в нашей стране? Это что - Фукусима проявляется там через несколько лет или корейцы собираются скупать тут землю и наводят порядок?
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16.10.2020 21:48 Відповісти
"Какая-то компания из Северной Кореи" - чувак, референдум по Ганджубасу только через неделю.
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17.10.2020 00:51 Відповісти

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