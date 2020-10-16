LG начнет блокировать услуги Smart TV на нелегальных телевизорах в Украине

Компания LG заявила, что начнет блокировать услуги Smart TV на несертифицированных телевизорах, в том числе в Украине и странах постсоветского пространства.

Информацию о блокировке смарт-функций на "серой" технике подтвердили в представительстве компании LG в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание ain.ua.

В частности, компания подготовила обновление встроенного программного обеспечения телевизоров LG. Однако с его автоматической установкой на несертифицированные устройства, услуги Smart TV "могут быть полностью недоступны или существенно ограничены".

По словам представителей компании в Украине, это коснется моделей телевизоров 2020 года выпуска. Речь идет только об отключении конкретных цифровых сервисов и приложений. Телевизор продолжит работать на передачу ТВ-сигнала.

Планируется, что изменения вступят в силу, начиная с 16 ноября, когда LG начнет масштабное обновление прошивки.

При этом в компании уточнили, что график "может быть изменен в зависимости от обстоятельств компании, а сведения об обновлении могут отличаться в зависимости от модели и страны".

Напомним, в феврале 2020 года, "серые" телевизоры в Украине начала блокировать компания Samsung.