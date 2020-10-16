Евросоюз не разрешит въезд для украинцев из-за низкого количества тестов на COVID-19, – Минздрав

Украина не соответствует критериям, установленным Советом Европы для путешествующих в европейском регионе, из-за низкого охвата населения тестирование на COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Совет Европы принял единые подходы и индикаторы для путешествующих между странами европейского региона. В целом эти подходы отображают индикаторы, которые используются в Украине для определения уровней эпидемической опасности. Ключевые показатели – охват тестированием, заболеваемость (инцидентность) и количество положительных результатов среди проведенных исследований ПЦР. На основании показателей формируются "зеленый", "желтый" и "красный" уровни эпидопасности, а также есть "серый" – для стран, не соответствующих по охвату тестированием", – рассказал Ляшко.

"Страны, где охват тестированием ниже 300 на 100 тыс. населения за неделю, не имеют возможности пользоваться установленными для цветных зон правилами и попадают в серую зону. В Украине этот показатель составляет 120 на 100 тыс. населения (в Киеве он наивысший – 271 на 100 тыс. населения, в Кировоградской обл. наихудший – 64), – пояснил заместитель министра.

При этом Ляшко уточнил, что часть положительных тестов должна быть менее 4% от всех ПЦР-исследований, тогда как в Украине этот показатель 18% (наилучший в Киеве – 6,7%, наихудший в Житомирской области – 41%).

Читайте также: Минздрав обновил список стран "красной" зоны

Кроме того, инцидентность должна не превышать 25 случаев на 100 тыс. населения для "зеленой" зоны, а в Украине она составляет 179 на 100 тыс. (наилучший уровень в Кировоградской области –34, наихудший в Сумской – 334).

По словам замминистра, страны с "зеленым" уровнем эпидопасности не ограничены в передвижении европейским регионом, для туристов стран с "желтым" и "красным" будут устанавливаться ограничения.