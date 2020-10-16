АМПУ заплатит кипрской компании 350 миллионов на аренду судов из дела НАБУ

Филиал "Дноуглубительный флот" ГП "Администрация морских портов Украины" 13 октября по результатам тендера арендовал у кипрской компании Whiteform Contracts Ltd земкараван за 10,54 млн евро или 351,38 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Земкараван включает многочерпаковый земснаряд "Dunay", буксир-завозник якорей "MZ-9", три саморазгружающиеся баржи для вывоза грунта "Izmailskaya", "Kuyalnitskaya" и "Kievskaya", а также промерных катера "RIB-500" с оборудованием для промерных работ.

Кипрская фирма купила этот земкараван в 2018 году, до этого он принадлежал одесскому ООО "Компания "Новые технологии-Украина" Апти Арбиева и Елены Петраковой, которое сейчас ликвидируется. Весной НАБУ завершило расследование дела о 21,36 млн грн убытков ГП "АМПУ" путем завышения стоимости фрахта этого земкаравана у фирмы "Новые технологии-Украина".

Подозреваемыми по этому делу проходят экс-начальник Одесского филиала АМПУ Михаил Соколов, главный инженер ОФ АМПУ Алексей Калюжный, директор ООО "Лигос УА" Алексей Лагуткин, экс-директор фирмы "Новые Технологии-Украина" Эдуард Самелюк и Александр Лазанюк, которого следствие считает приближенным лицом к экс-нардепу Сергею Фаермарку.

Согласно новому договору, этот земкараван зафрахтовали для дноуглубления на условиях тайм-чартера на срок до конца 2023 года, но не более чем на 730 дней с момента передачи без учета простоев. Аренда земснаряда, буксира и катера вместе стоит 6 695 евро, или 223 тыс. грн в сутки, а каждой из трех барж отдельно – 2 580 евро, или 86 тыс. грн в сутки.

Сюда входит оплата судовладельцем всех видов снабжения, а также расходов на техническое обслуживание, уплату портовых сборов, страховых платежей, на содержание судового экипажа, электроэнергию на берегу, услуги буксиров, агентское вознаграждение тому подобное.

Стоимость договора на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 360 млн грн.

Единственным конкурентом была компания Dentar Denizcilik Ve Diş Ticaret Anonim Şirketi (Турция) Кемаля Озтурка, которая предлагала собственный земснаряд "Sari Kanatya" и одну баржу "Masal Turkan", а также арендованные две баржи, буксир и промерные катеры.

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Директором и секретарем Whiteform Contracts Ltd является кипрская компания Westhold Limited во главе с человеком по имени Петр Зика. Уполномоченным представителем и конечным бенефициаром победителя указан Муслим Мусаевич Келоев родом из Грозного (Россия).

Муслим Мусаевич Келоев из Одесской области через ООО "Пейд" владеет ООО "Европейская дорожно-строительная компания". Также ему принадлежит ООО "Промтехпостачинвест", у которого арендовало производственную базу в Киевской области ООО "Автомагистраль-Юг".

Вероятно, Муслим Мусаевич Келоев – это брат Мурада Мусаевич Келоева, владельца ныне ликвидированного ООО "Тандем-Оил", которое в свое время поставляло топливо в порты Украины.

При этом все тендерные документы победителя переводились и заверялись в Днепре.

Напомним, в 2018 году ООО "СМД-Инвест" выиграло подряд АМПУ на дноуглубление в Херсоне этим земкараваном, арендованным у старого владельца "Новые технологии-Украина".

Новомосковский "СМД-Инвест" принадлежит днепровцу Дмитрию Демченко. В 2015 году он был членом участковой избирательной комиссии от кандидата в мэры Днепра Бориса Филатова.

В 2010 году Из состава учредителей "СМД-Инвест" вышел экс-директор Днепропетровского облводоканала Семен Шлаен. До этого года он также владел ПАО "Специализированное монтажное управление №24", которое в 2016 году выиграло тендеры "Укртрансгаза" на 237,05 млн грн.

Также Демченко ранее владел сейчас ликвидированными ООО "Производственно-коммерческая фирма "Синтра", ООО "Спин Транс", ООО "Транспортно-экспедиционная компания "С-Тракс", ООО "Евросервискар". В последний фирме его партнерами были экс-депутат горсовета Днепра Игорь Билаковский и Сергей Краснопольский, который в 2010 году шел в мэры Днепра от "Союза левых сил", а в 2015 году – Днепропетровский облсовет от партии "Самопомощь".

Напомним, полиция считает, что служащие Днепровского горсовета в сговоре с "СМД-Инвест" и рядом других компаний внедрили противоправную схему по хищению и присвоения бюджетных средств при капремонте элементов благоустройства Набережной Победы.