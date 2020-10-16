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АМПУ заплатит кипрской компании 350 миллионов на аренду судов из дела НАБУ

АМПУ заплатит кипрской компании 350 миллионов на аренду судов из дела НАБУ

Филиал "Дноуглубительный флот" ГП "Администрация морских портов Украины" 13 октября по результатам тендера арендовал у кипрской компании Whiteform Contracts Ltd земкараван за 10,54 млн евро или 351,38 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Земкараван включает многочерпаковый земснаряд "Dunay", буксир-завозник якорей "MZ-9", три саморазгружающиеся баржи для вывоза грунта "Izmailskaya", "Kuyalnitskaya" и "Kievskaya", а также промерных катера "RIB-500" с оборудованием для промерных работ.

Кипрская фирма купила этот земкараван в 2018 году, до этого он принадлежал одесскому ООО "Компания "Новые технологии-Украина" Апти Арбиева и Елены Петраковой, которое сейчас ликвидируется. Весной НАБУ завершило расследование дела о 21,36 млн грн убытков ГП "АМПУ" путем завышения стоимости фрахта этого земкаравана у фирмы "Новые технологии-Украина".

Подозреваемыми по этому делу проходят экс-начальник Одесского филиала АМПУ Михаил Соколов, главный инженер ОФ АМПУ Алексей Калюжный, директор ООО "Лигос УА" Алексей Лагуткин, экс-директор фирмы "Новые Технологии-Украина" Эдуард Самелюк и Александр Лазанюк, которого следствие считает приближенным лицом к экс-нардепу Сергею Фаермарку.

Согласно новому договору, этот земкараван зафрахтовали для дноуглубления на условиях тайм-чартера на срок до конца 2023 года, но не более чем на 730 дней с момента передачи без учета простоев. Аренда земснаряда, буксира и катера вместе стоит 6 695 евро, или 223 тыс. грн в сутки, а каждой из трех барж отдельно – 2 580 евро, или 86 тыс. грн в сутки.

Сюда входит оплата судовладельцем всех видов снабжения, а также расходов на техническое обслуживание, уплату портовых сборов, страховых платежей, на содержание судового экипажа, электроэнергию на берегу, услуги буксиров, агентское вознаграждение тому подобное.

Стоимость договора на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 360 млн грн.

Единственным конкурентом была компания Dentar Denizcilik Ve Diş Ticaret Anonim Şirketi (Турция) Кемаля Озтурка, которая предлагала собственный земснаряд "Sari Kanatya" и одну баржу "Masal Turkan", а также арендованные две баржи, буксир и промерные катеры.

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Директором и секретарем Whiteform Contracts Ltd является кипрская компания Westhold Limited во главе с человеком по имени Петр Зика. Уполномоченным представителем и конечным бенефициаром победителя указан Муслим Мусаевич Келоев родом из Грозного (Россия).

Муслим Мусаевич Келоев из Одесской области через ООО "Пейд" владеет ООО "Европейская дорожно-строительная компания". Также ему принадлежит ООО "Промтехпостачинвест", у которого арендовало производственную базу в Киевской области ООО "Автомагистраль-Юг".

Вероятно, Муслим Мусаевич Келоев – это брат Мурада Мусаевич Келоева, владельца ныне ликвидированного ООО "Тандем-Оил", которое в свое время поставляло топливо в порты Украины.

При этом все тендерные документы победителя переводились и заверялись в Днепре.

Напомним, в 2018 году ООО "СМД-Инвест" выиграло подряд АМПУ на дноуглубление в Херсоне этим земкараваном, арендованным у старого владельца "Новые технологии-Украина".

Новомосковский "СМД-Инвест" принадлежит днепровцу Дмитрию Демченко. В 2015 году он был членом участковой избирательной комиссии от кандидата в мэры Днепра Бориса Филатова.

В 2010 году Из состава учредителей "СМД-Инвест" вышел экс-директор Днепропетровского облводоканала Семен Шлаен. До этого года он также владел ПАО "Специализированное монтажное управление №24", которое в 2016 году выиграло тендеры "Укртрансгаза" на 237,05 млн грн.

Также Демченко ранее владел сейчас ликвидированными ООО "Производственно-коммерческая фирма "Синтра", ООО "Спин Транс", ООО "Транспортно-экспедиционная компания "С-Тракс", ООО "Евросервискар". В последний фирме его партнерами были экс-депутат горсовета Днепра Игорь Билаковский и Сергей Краснопольский, который в 2010 году шел в мэры Днепра от "Союза левых сил", а в 2015 году – Днепропетровский облсовет от партии "Самопомощь".

Напомним, полиция считает, что служащие Днепровского горсовета в сговоре с "СМД-Инвест" и рядом других компаний внедрили противоправную схему по хищению и присвоения бюджетных средств при капремонте элементов благоустройства Набережной Победы.

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тендер (2157) Prozorro (1743) закупівлі (2604) АМПУ (467)


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