Дороги в Зоне отчуждения ЧАЭС начали передавать на баланс "Укравтодора"

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения и государственное специализированное предприятие "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" начали процесс по передаче основных дорог на баланс Службы автомобильных дорог в Киевской области.

Планируется, что в целом на баланс "Укравтодора" будет передано около 200 км дорог, соединяющих популярные туристические локации, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Госагентства зоны отчуждения.

"Решение о передаче является взвешенным и обоснованным, ведь каждый орган должен отвечать за свой участок работы, а автомобильные дороги – ответственность "Укравтодора", потому что лучше них никто не может знать технологий, процессов и механизмов строительства и содержания дорог", – пояснил глава ГАЗО Сергей Калашник.

Согласно сообщению, уже проведены выездные совещания с Службы автодорог Киевской области, чтобы провести обследование и определить приоритетность ремонта участков дорог, которые будут переданы.

Как сообщалось, ранее глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что 220 километров дорог в 30-километровой Чернобыльской зоне отчуждения будут переданы на баланс Службы автомобильных дорог в Киевской области.

Глава "Укравтодора" отметил, что в ближайшие годы их планируют отремонтировать, а после ремонта они будут обслуживать, преимущественно, туристов.