Власти Чернигова отказались резко ужесточать карантин из-за попадания города в "красную" зону

Чернигов не будет в полной мере соблюдать карантинные ограничения, предусмотренные для "красной" эпидемиологической зоны.

Как передает БизнесЦензор, об этом мэр города Владислав Атрошенко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Мы не останавливаем работу общественного транспорта, не закрываем учебные заведения и не запрещаем работу бизнеса", – заявил городской голова.

В то же время он отметил, что в городе все же вводятся определенные ограничения.

"Так, с 19 октября время работы кафе и ресторанов будет сокращено до 21 часов. Также мы вынуждены закрыть развлекательные зоны в торговых центрах, кинотеатры и запретить массовые мероприятия, на которых собирается более 20 человек", – добавил Атрошенко.

Он также призвал жителей соблюдать правила личной гигиены.

"Город продолжает жить нормальной жизнью, все службы работают в соответствии с рабочими планами", – сказал мэр.

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Как сообщалось, ранее глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Кучер заявил, что область не будет в полной мере соблюдать карантинные ограничения, предусмотренные для "красной" эпидемиологической зоны, в том числе не будет ограничивать работу транспорта.

Накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября. В том числеХарьков и Чернигов перешли в "красную" зону.

Кроме того, полный запрет работы образовательных и дошкольных учреждений на территории с "красным" уровнем опасности принимается только общим решением государственной и региональной ТЭБ и НС.

Напомним, по решению Кабмина, в "красной" зоне, среди прочего, запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Согласно последним изменениям, еперь в "красной" карантинной зоне ограничения могут вводиться не сразу, а постепенно по решению государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС.