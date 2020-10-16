Власти Луганской области не будут вводить жесткий карантин из-за вхождения в "красную" зону

В связи с попаданием в "красную" зону автомобильное сообщение в пределах Луганской области пока что не будут останавливать, как и работу торговых центров, однако будет жесткая проверка соблюдения карантинных ограничений.

Об этом заявил глава Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу областной адсинистрации.

"Вчера вечером на совещании с Министерством здравоохранения нам удалось договориться о том, чтобы автомобильное сообщение в пределах области пока не останавливали, как и работу торговых центров. Но мы жестко будем проверять соблюдение карантинных ограничений. И если владелец хочет, чтобы его магазин работал, он будет следить за покупателями и персоналом", – сказал Гайдай.

В то же время глава ОГА отметил, что будут закрыты все учебные заведения и учреждения развлекательной деятельности, а рестораны будут работать до 22:00.

Гайдай напомнил, что с 15 октября приостановлен пропуск на КПВВ "Станица Луганская", потому что 7 из 8 человек, следующих с временно неподконтрольной территории, инфицированы.

"Они сдают анализы и, не дождавшись результатов, идут решать свои вопросы, общаясь с огромным количеством людей", – подчеркнул глава ОГА.

В то же время Гайдай признал, коронавирусная инфекция в последнее время распространяется Луганщине очень быстрыми темпами.

"Мы имеем ежедневный прирост инфицированных более 100 человек. Есть заболевшие врачи и медицинские работники, умерших от этой болезни. Главной проблемой остается нехватка врачей", – сказал глава Луганщины.

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Как сообщалось, ранее глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Кучер заявил, что область не будет в полной мере соблюдать карантинные ограничения, предусмотренные для "красной" эпидемиологической зоны, в том числе не будет ограничивать работу транспорта.

Накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября. В том числе города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области.

Кроме того, полный запрет работы образовательных и дошкольных учреждений на территории с "красным" уровнем опасности принимается только общим решением государственной и региональной ТЭБ и НС.

Напомним, по решению Кабмина, в "красной" зоне, среди прочего, запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Согласно последним изменениям, еперь в "красной" карантинной зоне ограничения могут вводиться не сразу, а постепенно по решению государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС.