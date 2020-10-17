В Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 17 октября зафиксировано новое рекордное количество выявленных случаев заболевания коронавирусом – 6 410.

Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса СНБО, передает БизнесЦензор.

Также за сутки зафиксировано 2 194 случаев выздоровления от этой болезни, 109 летальных случаев.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 293 641, умерли от COVID-19 с начала пандемии 5 517 человек, выздоровели – 124 113 больных.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (598), в Одесской (506), Харьковской (472), Днепропетровской (464), Хмельницкой (382) и Львовской областях (368).

16 октября в Украине также был зафиксирован антирекорд по количеству заболеваний коронавирусом - 5 992 новых случая заражения, 15 октября сообщалось о 5 062 заболевших, 14 октября было зафиксировано 5 590 новых случаев заболевания COVID-19, 13 октября было 5 133.