Турция обнаружила дополнительные запасы газа на крупнейшем месторождении в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых резервах природного газа в Черном море.

Об этом глава турецкого государства заявил во время посещения бурового судна Fatih, которое проводит работы на перспективном месторождении "Сакарья" в турецком секторе Черного моря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Anadolu.

По словам президента, буровые работы позволяют говорить о более крупных объемах газа на крупнейшем в истории Турции газовом месторождении.

"Если 21 августа текущего года мы объявили об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние исследования позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд кубометров", – сообщил Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что цель Анкара приступить к выработке газа на новом месторождении в Черном море уже к 2023 году.

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Как сообщалось, в августе Турция объявила, что обнаружила в Черном море "крупнейшее в своей истории" месторождение природного газа, которое позволит стране в перспективе сократить импорт топлива.

Турция в последние годы была одним из крупнейших потребителей российского газа, однако в первом полугодии 2020 года сократила импорт газа из РФ на 41,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, в январе текущего года на церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган,запустили газопровод "Турецкий поток".

"Турецкий поток" является частью плана России по обеспечению поставок газа в Европу в обход Украины.