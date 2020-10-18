Минобороны смогло сэкономить всего 36 гривен на закупке палаток на 77 миллионов

Министерство обороны 13 октября по результатам тендера заказало ООО "Сивертекс" палаток на 77,24 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до середины декабря заказчику должны поставить 600 унифицированных санитарно-барачных палаток УСБ-56/2005 по ТУ У 25.1-00310143-086: 2005 с изменениями №4 из ткани С по 71 072 грн за штуку, а также 600 унифицированных санитарно-технических палаток УСТ-56/2015 по ТУ У 41.0-39076229-001: 2015 с изменениями №4 из ткани А по 57 655 грн.

Как отмечает издание, стоимость палаток соответствует ценам июня 2020 года и почти равна ценам февраля 2019 года от этой же фирмы. В августе 2018 года палатки УСТ-56/2015 были на 9% дешевле – по 52 700 грн.

Победитель традиционно получил подряды без конкуренции, потому что на переговорную процедуру больше никто не пришел. Поэтому экономия на этой закупке составила всего 36 грн или 0,00005%.

ЧАО "Прилуцкая швейная фабрика" требовало от заказчика убрать из тендерной документации дискриминационные требования к тканям. Фирма заявила, что владелец техусловий "Сивертекс" позволил участникам их использовать, но техусловия содержат ссылки на конкретные торговые марки без возможности замены на эквивалент, поэтому приобрести материалы для изготовления как образцов, так и партии невозможно.

По данным заявителя, техусловия на материалы для палаток разработали и утвердили ООО "ЛКТ-2016", которое не является их производителем, а также ПАО

"Производственно-торговая фирма "Северянка", которое сейчас находится в состоянии банкротства.

Заказчик отказался вносить любые изменения, заявив, что предмет закупки должен соответствовать техническим и другим требованиям, которые определены в объявлении о закупке.

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Напомним, после внесения в 2017 году изменений №4 к техусловий армия по своему усмотрению заказывает палатки с внешними тентами из одного из трех видов тканей: А - арт.11254 СКПВ по ТУ У 13.2-40752240-001, В - палаточная по ТУ У 13.2-40752240-003, С - тентовая МТМ-500 по ТУ У 13.2-40752240-004.

При этом независимо от выбранного вида ткани для внешних палаток, усилители и мелкие детали шьются из ткани арт.11292 СКПВ производства компании "Владтекс" (Россия), а упаковка – из ткани арт.11293 СКПВ, которая также изготавливается в России.

В техусловиях на палатки указано, что по согласованию с заказчиком можно использовать другие материалы, которые не ухудшают качества. Их показатели должны быть не ниже указанных в нормативной документации на переводимый материал, за исключением сырьевого состава. У кого потенциальный подрядчик должен получить эту нормативную документацию, неизвестно.

Созданный в 2013 году черниговский "Сивертекс" принадлежит Александру Лавренюку. Его жена Татьяна Лавренюк владеет71% акций "Сиверянки", которая находится в состоянии банкротства с 2017 года. "Сивертексом" руководит Виктория Лазаренко, "Сиверянкой" – Сергей Сподаренко.

"Сивертекс" начал выигрывать тендеры в июле 2014 года и с тех пор получил заказов на 942,5 млн грн. Он является монополистом по поставке палаток УСБ-56 и УСТ-56 для армии.

Компания "ЛКТ-2016", которая, по данным "Прилуцкой швейной фабрики", разработала и утвердила техусловия на тентовые ткани, тоже черниговская. Ею владеет и управляет Алла Клименок, депутат Новозаводского райсовета в Чернигове от "БПП "Солидарность".